Es redueixen les ocupacions d’immobles i els robatoris en vehicles i establiments al Vendrell

Les ocupacions d'immobles i els robatoris en vehicles i establiments s'han reduït aquest 2023 al Vendrell. De fet, les ocupacions d’immobles al municipi han disminuït en un 26% respecte l’any passat. El regidor de Seguretat ciutadana, Christian Soriano, ha valorat satisfactòriament aquestes dades ressaltant que «aquestes xifres ens demostren que l’Oficina Antiocupacions és una eina eficient que funciona per evitar les ocupacions delinqüencials que provoquen inseguretat als nostres carrers».

Soriano ha explicat que aquesta reducció és la que ha provocat també un descens dels delictes comesos per persones relacionades amb les ocupacions, tals com robatoris en establiments o vehicles.

L’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha valorat també les dades compartides a la Junta i, en aquest sentit, ha posat de relleu que «els robatoris amb violència a establiments s’han reduït en un 24% des de l’inici de mandat, al juny del 2023». Un període en el qual «els ⁠robatoris amb força i violència a habitatges han baixat en un 33% i els robatoris en vehicles ho han fet també en un 17%».

Aquestes dades, segons l’alcalde, confirmen que «l’augment de la presència policial al carrer funciona per prevenir delictes i fer un Vendrell més segur». Kenneth Martínez també ha destacat que aquest any 2023 les detencions han augmentat en un 16% fruit de la major presència policial al carrer i els operatius conjunts amb altres cossos de seguretat. Una altra xifra destacada fa referència a l’àmbit de la seguretat viària: els atropellaments s’han reduït en un 19% i els delictes contra la seguretat viària en un 5%.

Tot i el balanç positiu que s’ha fet a la Junta Local de Seguretat, tant l’alcalde com el regidor de Seguretat Ciutadana han conclòs que al 2024 se seguirà prioritzant la millora de la seguretat ciutadana i que això passarà per seguir augmentant la plantilla de la Policia local i la dotació de més recursos materials per als agents del cos. Així mateix, han dit, se seguirà treballant de forma coordinada amb els diferents cossos de seguretat amb presència al municipi.