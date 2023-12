Reclamen pantalles contra el soroll a línia de l'AVE al seu pas per Mas Borràs, al Vendrell

Dintre del marc de treball entre la Junta de Compensació de Mas Borràs i la Federació Xarxa Vendrellenca a la reunió de conveni de Col·laboració entre entitats del passat mes d’octubre, van abordar la situació dels sorolls provocats pel pas dels trens de l’AVE al viaducte que passa per davant de la urbanització acordant demanar pantalles contra el soroll a la infraestructura per reduir la contaminació acústica.

La situació de soroll provocat pels trens de l’AVE al seu pas per la urbanització de Mas Borràs al viaducte que passa per davant de la urbanització, que suposa el pas de 56 circulacions en dies laborables amb horaris des de les 5:50 fins a les 21:00 d’anada i tornada, i de 42 circulacions en cap de setmana entre en horaris 5:50 i les 21:00 hores d’anada i tornada, suposen, segons defensen, un problema de contaminació acústica per la gent que viu a la zona, per la qual han plantejat ADIF com a responsable de la infraestructura que doni solució ficant pantalles contra el soroll.

Des de les entitats esperen que hi hagi una resposta positiva que doni solució al problema de contaminació acústica i recorden que aquesta contaminació anirà en augment amb la mesura que es donin més serveis.