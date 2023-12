El PSC acusa d'«autoritari» a l'equip de govern de Bellvei

La portaveu del PSC a l’Ajuntament de Bellvei -al Baix Penedès-, Núria Güell, ha denunciat avui “la dinàmica autoritària de l’equip de Govern de l’Ajuntament. Una trajectòria que ha anat en augment i que ara ha culminat amb un ple municipal “fantasma” on no s’ha donat la paraula als grups de l’oposició.”

Núria Güell es refereix al ple municipal convocat a instàncies de l’oposició d’acord amb el reglament orgànic municipal i la normativa vigent. Un ple convocat a instàncies dels grups del PSC i Ara + Bellvei en el que l’equip de Govern es va limitar a llegir tres articles abans de donar per tancat el plenari, sense donar la paraula als grups de l’oposició.

“L’argument que se’ns va donar es que “els punts de l’ordre del dia no estaven ben definits”, un argument evidentment fal·laç ja que preguntàvem coses tan clares com que havia passat amb la carrossa que estava a les dependències municipals i que havia eventualment desaparegut. Precisament, com no se’ns donava cap resposta quan preguntàvem sobre aquest i altres temes als plens precedents havíem decidit convocar aquest plenari d’acord amb els nostres drets democràtics”, ha explicat la portaveu socialista.

Nüria Güell considera com a “molt greu” el fet que es tanqui un ple convocat a instàncies de l’oposició sense deixar parlar, precisament, als grups de l’oposició. “Volem denunciar públicament aquest menysteniment de l’actual equip de Govern cap a uns grups que també representem a una part de la ciutadania de Bellvei. Clar i català: no ens deixarem atropellar, arribarem fins on sigui necessari per tal que es respecti el dret bàsic a la paraula i l’expressió a la sala de plens de l’Ajuntament.”

En aquest sentit, la portaveu socialista ja ha avançat que si no es rectifica aquesta dinàmica autoritària es recorrerà allà on convingui, des dels serveis municipals de corporacions com la Diputació fins al Síndic de Greuges de Catalunya.

“Impedir el debat democràtic en una sala de plens formada pels representants del poble és una dinàmica del tot rebutjable. No ens callaran, ni aconseguiran que deixem de defensar les nostres legítimes posicions polítiques. És trist que fins i tot avui dia alguns vulguin recórrer a arguments de saldo per deslegitimar el debat i evitar donar respostes a preguntes que, sigui dit de passada, són perfectament comprensibles i raonables”, ha conclòs la portaveu del PSC.