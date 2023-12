La Bisbal del Penedès signa un conveni per alimentar a les colònies de gats del municipi

L'Ajuntament de la Bisbal del Penedès i l'empresa Affinity Petcare han signat un acord perquè Affinity posi a disposició de l'ajuntament aliment per a gats, de manera gratuïta, amb l'objectiu d'alimentar les colònies de gats ferals del municipi. L'aliment es repartirà, des de Regidoria de Benestar Animal, entre les persones voluntàries que alimenten les colònies de gats que estan registrades a l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès.

Tant el regidor de Benestar Animal, Daniel Caballero; com l'alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré; han volgut agrair la col·laboració d'aquesta empresa amb centre logístic al municipi que, actualment, està ampliant la seva nau ubicada a la zona de Les Planes Baixes.

Affinity és una empresa que es dedica a la fabricació i comercialització de productes de nutrició animal (gossos i gats) i compta amb distribuïdors arreu del món. Des de l'any 2021, disposa d'un centre de distribució en Les Planes Baixes de la Bisbal del Penedès, que se suma a la seu central ubicada a l'Hospitalet de Llobregat i a la fàbrica de Santa Margarida i els Monjos, pel que fa a la seva presència a Catalunya. Aquesta empresa comercialitza alimentació per animals sota marques com Ultima, Advance o Brekkies i, a la Bisbal, treballa amb l'operador logístic ID. Els productes que surten de la Bisbal del Penedès van a parar a plataformes logístiques de clients de grans superfícies o canals de venda per internet (e-commerce), a distribuïdors especialitzats en alimentació per a animals i a l'anomenada distribució d’última milla, és a dir, comandes petites per a veterinaris o botigues especialitzades en alimentació animal.