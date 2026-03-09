MOBILITAT
Adif comença les obres del túnel del Garraf el 16 de març
Renfe estableix un pla alternatiu de transport amb menys freqüència de trens i més autobusos a l'R2 Sud i als Regionals
Adif preveu començar dilluns vinent, 16 de maig, les obres del túnel del Garraf. La data l'han anunciat aquest dilluns el Departament de Territori, Renfe i la mateixa gestora de les infraestructures ferroviàries coincidint amb la publicació del pla alternatiu de transport que estarà vigent mentre durin l'actuació. Aquest pla recull aportacions d'entitats locals, plataformes del territori i de la plataforma Pacte del Penedès Marítim.
Es preveu que les obris durin tres mesos, durant els quals el tram entre les estacions de Sitges i Garraf es farà per via única. Així, s'ajustaran les freqüències de pas de la línia R2 Sud i s'establiran busos per als usuaris dels Regionals del sud. També es reforçaran els autobusos interurbans operatius en el corredor.
Així, pel que fa a la línia R2 Sud, la connexió Barcelona – El Prat de Llobregat oferirà vuit trens per hora i sentit, mentre que a la Barcelona – Castelldefels n'hi haurà sis, a la Barcelona – Garraf quatre i a la Barcelona – Sant Vicenç de Calders dos. En aquest últim cas els dos trens circularan en doble composició, és a dir, amb el doble de capacitat per encabir viatgers.
També hi haurà un tren de reserva a Sant Vicenç de Calders i un altre a Vilanova per optimitzar al màxim la capacitat disponible del tram afectat per les obres i mantenir, alhora, la connexió amb tots els municipis del corredor.
En paral·lel, es reforçaran diverses línies d'autobusos que ofereixen recorreguts coincidents amb els serveis ferroviaris afectats, especialment a diverses poblacions del Garraf i del Baix Penedès.
D'altra banda, pel que fa als serveis Regionals del Sud, el tram Barcelona – El Prat de Llobregat s'oferirà amb el servei habitual de tren. El tram entre el Prat i Sant Vicenç de Calders serà directe amb autobús i el de Sant Vicenç amb Tarragona, Reus, Lleida, Tortosa i PortAventura també es farà en tren tal com és habitual.
A més, en dies feiners, dos trens d'entrada a Barcelona al matí i dos de sortida a la tarda faran un recorregut desviat per Vilafranca del Penedès, que suposarà un increment d'uns 40 minuts en el temps total de viatge. Segons el Departament de Territori, la mesura permet mantenir connexions directes amb Barcelona.
Renfe també ha establert un servei especial d'autobusos entre Sant Vicenç de Calders i el Prat de Llobregat per als serveis Regionals Sud. D'aquesta manera es crea una connexió amb els serveis ferroviaris entre el Prat de Llobregat i Barcelona, amb servei habitual, o bé amb el metro i els busos metropolitans.
L'oferta s'incrementa, a més, amb 14.400 places noves d'autobús, a partir del reforç de diverses línies en les hores punta. En són exemples la connexió Barcelona – Sitges amb la línia e16, que tindrà 2.280 places més, o la Barcelona – Vilanova amb la e15.1, que en guanyarà 2.400.
Alhora cal destacar que s'establirà un nou servei d'autobús amb dues expedicions per sentit per cobrir l'hora punta al matí i la tornada a la tarda que enllaçarà Altafulla, Torredembarra i Barcelona, en resposta a les peticions formulades pels municipis afectats.