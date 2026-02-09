POLICIAL
Detingut un home per cometre diversos robatoris amb força en domicilis de l'Alt Penedès
En un dels robatoris va sostreure objectes de valor de l'habitació on les víctimes estaven dormint
Els Mossos d'Esquadra van detenir el 3 de febrer un home de 25 anys per tres robatoris amb força interior de domicili als municipis de les Cabanyes i Font-Rubí (Alt Camp) el 16 i el 22 de gener. En un dels robatoris va sostreure objectes de valor de l'habitació on es trobaven dormint les víctimes.
Entre el 6 i el 26 de gener, els Mossos van tenir coneixement de diversos robatoris amb força interior de domicili en quatre localitats de la comarca, tots amb el mateix 'modus operandi', no tractant-se de robatoris especialitzats i en alguns dels casos amb les víctimes dormint a dins les cases. Això va generar alarma a la zona, que va dur la policia a fer diverses reunions amb els responsables municipals i els veïns de les zones afectades.
El dispositiu desplegat va permetre detectar el 23 de gener dues persones caminant per una carretera comarcal dins el terme municipal de les Cabanyes. En identificar-les i escorcollar-les, els agents van comprovar que una d'elles portava una quantitat important de diners en efectiu i joies de les quals no podia acreditar-ne la procedència, a més de constar-li antecedents policials per robatoris amb força.
Les comprovacions posteriors van permetre confirmar que algunes de les joies sostretes en diversos domicilis coincidien amb les que portava l'arrestat en el moment de la seva identificació. A més, en un dels domicilis assaltats, una càmera de videovigilància va enregistrar imatges d'un home que corresponien plenament amb la persona detinguda.
La unitat d'investigació de Vilafranca del Penedès ha pogut relacionar l'arrestat amb tres fets delictius comesos a la comarca durant el mes de gener, i es continua treballant en la investigació i no es descarten més detencions. El detingut va passar a disposició judicial del jutjat de guàrdia de Vilafranca del Penedès.