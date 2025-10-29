Urbanisme
l'Ajuntament de Bisbal del Penedès impulsa noves obres i equipaments esportius
S’ha aprovat el pagament als propietaris dels terrenys pel futur camí de vianants del Priorat, s’instal·larà un parc de cal·listènia al carrer Francesc Macià i es renovarà l’skate park
L’Ajuntament continua avançant en la millora de les connexions i dels equipaments públics del municipi amb diverses actuacions recents. El passat 13 d’octubre, mitjançant el decret d’alcaldia, es va aprovar el pagament als vuit propietaris dels terrenys per on passarà el futur camí per a vianants del Priorat, per un import total d’11.079,07 euros. Es tracta d'un pas previ i imprescindible per poder licitar les obres, que es troben actualment en fase de preparació.
Aquest projecte s’emmarca dins del pla d’urbanització del camí de vianants al Priorat, aprovat definitivament per la Junta de Govern Local el 9 d’agost. El nou camí connectarà el barri de la Riba, situat al nucli urbà, amb la urbanització del Priorat de la Bisbal, oferint una via segura tant per a vianants com per a ciclistes.
L’actuació contempla 910 metres de longitud i 2 metres d’amplada, amb una superfície de sauló integrada amb l’entorn natural. També s’hi instal·laran 31 punts de llum amb lluminàries d’alta eficiència energètica per garantir la seguretat dels usuaris. El cost total del projecte és de 188.125,63 euros, dels quals 64.000 euros seran subvencionats per la Diputació de Tarragona.
El projecte, redactat per l’arquitecte Pau Jansà i Olivé, inclou mesures per respectar i integrar l’actuació en el paisatge, com la restauració de murs de maçoneria, la incorporació de murs de gabions de pedra i baranes de fusta de pi. Les tanques metàl·liques existents es folraran amb fusta per millorar-ne la integració visual.
Des de les regidories de Barris i Urbanisme, es destaca que aquesta obra suposarà “un pas endavant per a la cohesió i la mobilitat sostenible del municipi”, millorant la connexió entre el Priorat i el nucli urbà.
Nou parc de cal·listènia al carrer Francesc Macià
La Junta de Govern Local del 20 d’octubre va aprovar la instal·lació d’un parc de cal·listènia al nucli urbà, concretament a la zona del parc infantil del carrer Francesc Macià. El projecte, adjudicat a Guillem Romero per un import de 11.156,20 euros, té com a objectiu fomentar l’activitat física a l’aire lliure i els hàbits saludables entre la població.
L’equipament, que permetrà la pràctica de cal·listènia, street workout i crossgym, ocuparà una superfície de 11 x 10 metres i estarà construït amb materials metàl·lics d’alta resistència i protecció anti-vandàlica. A més, inclourà un cartell informatiu amb la normativa d’ús i seguretat per garantir un ús responsable. Segons fonts municipals, aquesta nova instal·lació “reforça el compromís amb la promoció de l’esport, la salut i la convivència als espais públics”.
Renovació de l’skate park amb una inversió de gairebé 65.000 euros
En la mateixa sessió, la Junta de Govern Local va aprovar també la memòria valorada per a la renovació de l’skate park, amb una inversió prevista de 64.969,36 euros. El projecte, redactat per l’enginyer municipal, és fruit dels pressupostos participatius 2024 i s’executarà al llarg del 2025.
La renovació inclourà la retirada dels mòduls actuals, la instal·lació de nous mòduls de formigó armat i la millora de la il·luminació amb tres noves faroles amb lluminàries LED. Es preveu la construcció de quatre blocs –dues rampes i dues figures escollides segons les preferències dels usuaris– per adaptar l’espai a les necessitats reals dels joves.
Des de les regidories d’Esports i Participació Ciutadana, es remarca que el projecte “és un exemple de com la participació veïnal pot transformar els espais públics i fomentar l’activitat esportiva juvenil”.