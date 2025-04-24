Laboral
Una empresa del Penedès anuncia un ERO que pot afectar fins a 180 treballadors
El pla de l’empresa afecta gairebé una quarta part de la seva plantilla en l’Estat
El gegant del cava Freixenet ha anunciat aquest dijous un expedient de regulació d’ocupació (ERO) per retallar la seua plantilla a Espanya «en un màxim de 180 empleats», la qual cosa suposa un 24 % del total dels treballadors del grup al país.
Freixenet justifica l’ERO «per reestructurar les seves operacions de producció», ja que la sequera ha empès al sector del cava «a una crisi sense precedents», assegura en un comunicat.
«La producció de cava ha disminuït al sector en general i a Freixenet en particular», argumenta la companyia, que conclou que «les reserves reduïdes i l’augment dels costos de les matèries primeres han agreujat el desajust entre la demanda del mercat i la sostenibilitat operativa».
Fonts de Freixenet han aclarit a EFE que l’ERO incumbirà a les societats Freixenet i Segura Viudes, però que Comercial Grupo Freixenet no està afectada.
Actualment, la plantilla de Freixenet està formada per 738 empleats, per la qual cosa aquest màxim de 180 persones que quedaran afectades per l’ERO suposa un 24,4 % del total.
Un ERO que arriba després de l’ERTO de 2024
L’ERO anunciat avui, que es comunicarà als sindicats també aquest matí, arriba després de l’expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) aplicat per Freixenet l’any passat.
Al principi, Freixenet va sol·licitar un ERTO per a 615 persones de Freixenet i Segura Viudes al·legant força major per la crisi causada per la sequera, però la Generalitat no el va considerar justificat, per la qual cosa l’empresa en va presentar a continuació un altre per raons econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció que va estar actiu fins el 31 de desembre de 2024.
Finalment, l’empresa ha optat ara per un ERO. «El pla anunciat marca un pas important cap a la sostenibilitat a llarg termini de Freixenet. La companyia està decidida a superar aquest desafiament sent més fort», assegura en el comunicat.
«Els patrons climàtics extrems i les conseqüències a llarg termini de la contínua sequera de diversos anys a Catalunya han creat greus interrupcions en la indústria, empenyent al sector del cava a una crisi sense precedents», al·lega la companyia.
Justifica els acomiadaments per garantir ser sostenible
«El canvi fonamental en la dinàmica del mercat requereix que la companyia prengui mesures urgents per garantir el desenvolupament sostenible del negoci en el futur», indica Freixenet, que assegura que ha «d’abordar els nivells reduïts de producció i alinear les operacions amb la realitat del mercat»
«Freixenet té la intenció d’iniciar un procés de reestructuració que implica un ERO que afectarà a un màxim de 180 empleats (...). Els detalls del procés es compartiran adequadament amb la representació legal dels treballadors, com és habitual en la companyia, mitjançant un diàleg obert quan s’iniciï la negociació requerida per a aquest tipus de mesura,» detalla.
L’empresa subratlla que aborda aquest procés «amb una profunda consciència de l’impacte en els empleats i les seves famílies» i que pretén gestionar els canvis de la «manera més sensible possible, prioritzant el suport als empleats».
La sequera passa factura als productors de cava
Encara que Freixenet no ha divulgat els seus comptes de 2024, el mes passat la Denominació d’Origen Cava, que agrupa els principals productors de cava a Espanya, com Freixenet o Codorníu, entre d’altres, va donar a conèixer que el 2024 els productors de cava havien venut 218 milions de botelles, un 13,4 % menys, si bé l’augment de preus va fer que la facturació caigués només un 4,2 %.
En concret, les vendes a Espanya van descendir un 3,56 %, però a l’estranger es van desplomar un 18 %, afectats pels efectes de la sequera, que han fet que les existències de cava es reduïssin.
A falta de veure quin impacte té al sector la crisi aranzelària, la sequera ha passat factura especialment als mercats forans.
A Alemanya, per exemple, un mercat clau, els productors de cava van patir la falta de producte i van vendre només uns 11 milions de botelles, 19,9 milions menys.
Rebuig CCOO
Comissions Obreres ha rebutjat frontalment l’ERO amb què el grup Freixenet preveu acomiadar 180 persones de les caves Freixenet i Segura Viudas, un 24% del conjunt de la plantilla del gegant cavista.
El sindicat demana a la direcció que retiri l’expedient, el qual considera «injust i inacceptable», i l’insta a seure a negociar mesures alternatives per afrontar l’impacte que el canvi climàtic té en la producció. CCOO recorda que compta amb més del 87% de la representació al Grup Freixenet i avisa que posarà en marxa una «ofensiva sindical» en defensa de tots els llocs de treball. La primera mesura serà participar a la manifestació de l’1 de Maig a Barcelona amb un espai propi.