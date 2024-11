El Vendrell endureix les mesures contra l’incivisme

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament del Vendrell ha anunciat l’actualització de l’Ordenança de Convivència i Civisme, amb l’objectiu de fer front als reptes actuals d’incivisme i inseguretat ciutadana. Aquesta revisió forma part de les prioritats del govern municipal en el marc del mandat 2023-2027, i busca adequar-se a les necessitats del municipi i a les normatives vigents.

El regidor de Seguretat Ciutadana, Christian Soriano, ha destacat la importància de modernitzar l’ordenança, ja que la versió vigent, datada de 2011, «no dona resposta als grans reptes actuals». Soriano ha explicat que el nou document permetrà agilitzar les sancions, incrementar la pressió contra actes incívics i delictius, i fomentar una convivència més harmoniosa.

La nova ordenança s’està redactant amb la col·laboració de grups municipals, agents socials i la ciutadania. Entre els col·lectius implicats s’inclouen el CIT, les entitats veïnals i socials, el sector de l’hostaleria i el turisme, així com els cossos de seguretat. Pròximament, la Comissió encarregada presentarà el document preliminar, que s’obrirà a exposició pública per a recollir al·legacions.

L’esborrany de l’ordenança introdueix novetats significatives, com la prohibició de mantenir animals lligats a la via pública, amb 100 euros de sanció, o deixar-los dins de vehicles sense vigilància a temperatures extremes, multat amb 750 euros. També es reforcen les sancions per actes com no recollir defecacions d’animals, amb 450 euros de multa, amb la possibilitat de reduir la multa a 100 euros si l’autor neteja l’espai en 24 hores, i llençar pedres a animals amb 1.501 euros. A més, es prohibeix la venda d’alcohol a partir de les 22h i la sol·licitud de serveis sexuals a la via pública.