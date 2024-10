El delegat del Govern al Penedès demana «solucions immediates» pel col·lapse de l’R2 Sud

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El delegat del Govern al Penedès, Lluís Valls, reclama «solucions immediates» per descongestionar l’R2 Sud de Rodalies, on aquests dies es constata un augment de passatgers en determinats combois d’hora punta arran del tall ferroviari a Roda de Berà. En una entrevista a l’ACN, Valls lamenta el «patiment» dels usuaris i es compromet a afrontar aquesta qüestió «per trobar solucions immediates però també a llarg termini».

I és que hi ha usuaris que asseguren que l’augment de passatgers agreuja una línia que ja estava saturada els últims mesos. Valls diu que treballarà amb el Departament de Territori i Renfe per consensuar mesures. Sobre la taula hi ha ampliar el nombre de vagons o estudiar la creació de línies de transport per carretera.

Usuaris de l’R2 Sud, especialment del tram entre Sant Vicenç de Calders i Vilanova i la Geltrú, denuncien aquests dies el col·lapse de la línia a primera hora dels dies laborables. Asseguren que els trens en direcció Barcelona fa mesos que arriben gairebé plens sense capacitat d’encabir passatgers.

Hi ha viatgers que adverteixen que la situació s’ha empitjorat des de dimarts, arran de l’operatiu de transport extraordinari entre les Terres de l’Ebre i el Camp de Tarragona, el qual converteix l’estació de Sant Vicenç de Calders en nexe clau de les comunicacions amb Barcelona. Asseguren que els trens arriben a Calafell, Cunit i Cubelles més plens perquè molts viatgers procedents de Tarragona estan utilitzant aquesta línia en comptes de desplaçar-se a Barcelona amb un tren regional.

El nou delegat del Govern al Penedès, Lluís Valls, lamenta el «perjudici» per als usuaris que cada matí van des del Baix Penedès i el Garraf en direcció nord i diu que properament es reunirà amb el secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Manel Nadal, per afrontar-ho. «Hem de trobar solucions immediates per resoldre aquesta qüestió puntualment però també de cara al futur», afirma Valls.

El delegat precisa que la solució també ha de passar per un compromís de Renfe, que és la companyia pública espanyola que opera el servei. Així, entre les dues administracions preveu que es pugui valorar la possibilitat d’ampliar el nombre de vagons de cada comboi, com reclamen els usuaris, molts dels quals es queixen que hi ha trens amb tant sols tres vagons plens a vessar.

En mans de la Generalitat estaria la possibilitat d’oferir «transports alternatius», diu Valls. En aquest sentit, els veïns del Baix Penedès i Cubelles demanen poder disposar d’un servei de bus exprés que els porti fins a Barcelona, com les línies existents des de Vilanova, Sitges i Sant Pere de Ribes. «Hi ha d’haver converses amb les institucions que calgui i un treball per buscar solucions», insisteix.