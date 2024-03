JYSK obre a Vilafranca del Penedès amb descomptes de fins un 70%

JYSK, reconeguda cadena internacional experta en descans, mobles i decoració de la llar obre les portes de la seva botiga número 132 a Espanya.

Per celebrar-ho al costat dels seus clients, JYSK inaugura la seva botiga amb descomptes de fins el 70% fins el 13 de març de 2024, sol en tenda física. A més, només pel dia de l’obertura, els clients podran accedir a un 10% addicional sobre els preus en promoció i a regals sorpresa per compra mínima (fins esgotar existències)

Situada a l’Avinguda de Tarragona 104, la nova botiga compta amb un equip de col·laboradors contractats localment, que se sumeixin als 1.600 que ja treballen en JYSK Espanya i Portugal, la qual cosa converteix la companyia en un referent empresarial en plena expansió i en un gran ocupador en creixement.

Disseny escandinau a l’abast de tots



Des que el 2009 iniciés la seva activitat a Espanya, la multinacional no ha deixat de créixer, atansant als consumidors i clients, qualitat i disseny escandinau tant en productes com en serveis, brindant sempre preus competitius.

«En JYSK, experimentem actualment moments de ràpid creixement. La nostra innovadora proposada de botiga 3.0 té per objectiu proporcionar als nostres clients una experiència de compra inspiradora i còmoda. Estem segurs que l’obertura de la nostra nova ubicació a Vilafranca del Penedès serà molt bé rebuda pels qui ens visitin. Estem un pas més a prop d’assolir la nostra meta de tenir 300 botigues a Espanya en els propers anys, atansant-nos encara més als nostres clients.», explica Carlos Haba, Country Director de JYSK a Espanya i Portugal.

En cada punt de venda es respira una estètica i marcada línia nòrdica conforme a les tendències. Si alguna cosa té clar JYSK és que no vol perdre la seva qualitat i essència escandinava, alhora que ofereix preus altament competitius.

L’empresa ve a més amb moltes novetats, com les seues noves i atractives col·leccions de jardí, articles de decoració o tèxtils per a la llar. Alguns dels seus articles estrella, en aquesta nova temporada d’«outdoor» són els seus mobles de jardí com el set exterior AGERMOSE amb més d’un 40% de descompte, la taula de jardí RANGSTRUP i la cadira reclinable BREDSTEN amb 60% d’estalvi, la cadira de menjador PEBRINGE amb 60% de descompte o el matalàs d’escuma GOLD F35 a un 70% menys. El visitant podrà descobrir més descomptes i regals exclusius per reobertura a la seva tenda física.

Per a una experiència completa, els clients poden realitzar les seves compres, a més d’als establiments físics de la firma, a la seva tenda online JYSK.es.

Els serveis que brinda JYSK són variats, com el «Click & Collect» que permet fer la compra online i recollir-la a la botiga, «Devolucions il·limitades» sense limitacions de temps per a productes no utilitzats, «Garantia de Preu», coordinació del «Servei de Muntatge» o «Targetes Regal».

A més, les empreses o autònoms ja poden beneficiar-se de molts avantatges gràcies al seu nou programa JYSK Empreses.

JYSK és una marca altament compromesa amb la sostenibilitat, que s’esforça perquè els seus productes provinguin de materials renovables o que estiguin reciclatges de forma responsable.