El Ressons Penedès surt dels cellers per «guanyar capacitat», però manté a les vinyes «el cor del festival»

El Ressons Penedès sortirà dels cellers en la seva segona edició -3, 4 i 5 de maig- per «guanyar capacitat» i la possibilitat de poder programar concert de més gran format. La zona esportiva de Vilafranca del Penedès es convertirà doncs en l'escenari dels caps de cartell i acollirà també un 'village' on el públic podrà degustar els vins i caves de la zona. Per allà hi passaran The Tyets, Mushkaa, La Pegatina i Ladilla Rusa.

Amb tot, el festival manté en les vinyes el cor del festival». En aquests espais emblemàtics s'han programat onze concerts d'artistes com Cris Juanico, David Carabén, Gemma Humet, Chano Domínguez, Ferran Palau o Joan Garriga. Enguany la programació també inclou concerts gratuïts de carrer en una quinzena de municipis.