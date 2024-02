Cala Vento, Paul Fuster i Joana Serrat, artistes destacats de l'11è Festival Hivernacle de Vilafranca del Penedès

Cala Vento, Paul Fuster i Joan Serrat són els grans noms que reunirà aquest any l'onzena edició del Festival Hivernacle de Vilafranca del Penedès, que se celebrarà de l'1 al 3 de març. Abans de l'arribada del certamen, però, hi haurà una festa de presentació del tancament dels 10 anys, que es farà aquest cap de setmana amb noms com Carles Ribot, Escurçó o Yulya Yudenich. El cap de setmana del festival començarà el divendres 1 de març amb les actuacions de Guineu, We Are Apes, Hello!, Cala Vento i Dj Capo. L'endemà serà el torn de Paul Fuster, Joana Serrat i Brave Coast Djs. Finalment el diumenge 3 de març serà el torn d'Erin Hyvin.