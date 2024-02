The Tyets, Figa Flawas i Ginestà, caps de cartell del Tingladu 2024

El cartell del Tingladu d’enguany l’encapçalen The Tyets, Figa Flawas i Ginestà. L’organització del festival, Can Pistraus, ha fet públic el cartell aquest dilluns, tot confirmant que la cita se celebrarà del 25 al 27 de juliol al parc de la Torre d’Enveja de Vilanova i la Geltrú, on s’estrenarà un segon escenari per als primers concerts de cada jornada. La programació també compta amb les actuacions de Xavi Sarrià, Valtònyc, Cesk Freixas, Pau Alabajos, Adala, Crim i Maria Hein. Com és habitual, hi haurà també artistes de fora de Catalunya: enguany passaran per Vilanova els bascs Isea & Dodosound i els gallecs Fillas de Cassandra.

Pel que fa a les propostes més emergents, el Tingladu reunirà Les Testarudes, Lal’ba, Genna, Ariox, Maria Jacobs, Enoch DMK, DJ Trapella i DJ Hochi. Les entrades ja estan a la venda a la web eltingladu.cat i tenen un preu de 6 euros per dia, i 15 euros l’abonament dels tres dies.