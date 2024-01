L'Arboç tanca la campanya d'esterilització de gats ferals amb 25 intervencions

El passat 22 de desembre l'Ajuntament de l'Arboç va iniciar una campanya d'esterilització de gats ferals amb la intenció de multiplicar les esterilitzacions de gats que ja es realitzen al llarg de l'any per evitar la creació de noves colònies i controlar la població d’aquests animals al municipi.

Aquesta campanya també tenia per objectiu promoure la conscienciació social, la qualitat de vida dels animals i el control de malalties. En total s’han fet 25 intervencions d’esterilització. Per a dur a terme la campanya ha estat necessari la coordinació amb el centre veterinari de l'Arboç, els responsables del qual van reservar gran part de la seva agenda per realitzar aquestes intervencions.

Tanmateix, aquesta campanya no hauria estat possible sense els voluntaris alimentadors, encarregats, de manera voluntària, d'atrapar i traslladar als gats al veterinari per poder fer les intervencions. L’Ajuntament de l’Arboç considera que la campanya tindrà un efecte important en el control de les colònies al municipi i la qualitat de vida dels animals.