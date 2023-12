L’arrest de l’alcaldessa de Sitges i el gir polític als ajuntaments de Vilanova i Vilafranca marquen el 2023 al Penedès

L’arrest de l’alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, per presumptes irregularitats en contractes i subvencions a la Taula del Tercer Sector ha estat una de les notícies més destacades enguany al Penedès. La causa suma una quinzena d’investigats, entre polítics, treballadors municipals i membres de l’entitat, tots en llibertat. D’altra banda, les eleccions municipals han capgirat els governs de Vilafranca i Vilanova, on el PSC ha recuperat l’alcaldia més d’una dècada després dels últims batlles socialistes. Altres notícies marcades han estat les preliminars de la Copa Amèrica de Vela celebrades a Vilanova, el processament per assassinat del detingut per la violació d’Igualada i el clam per la gratuïtat de la C-32 per als viatges recurrents.

5 gener. El jutge envia a presó un home de 43 anys per haver haver mort i esquarterat la seva dona, trobada enterrada en un terreny particular a Pontons. El crim l’havia comès el 2021 a Barcelona i havia traslladat el cos a l’Alt Penedès. El 8 de gener, un altre succés masclista sacseja la comarca: detenen un home de 35 anys per raptar i violar una noia de 16 a la sortida d’una discoteca a Vilafranca. L’agressor havia abusat de la menor en unes vinyes i l’havia dut a un pis de Sant Martí Sarroca. El jutge en decreta l’ingrés a presó.

5 de febrer. El pacte del Penedès Marítim col·lapsa la C-32 sud amb una marxa lenta per exigir la gratuïtat dels peatges per als viatges d’anada i tornada fets en menys de 24 hores. Mig centenar de vehicles se sumen a la protesta. El Departament de Territori sosté que és inviable ampliar la bonificació actual del 50% als Túnels del Garraf. Sí que implanta, però, la gratuïtat del tram Cubelles – Vendrell per als desplaçaments interns. La mesura quatriplica el trànsit en tres mesos.

14 de març. Un incendi a la muntanya de l’Escarnosa de Calafell crema 24 hectàrees de zona forestal, una part de la qual a tocar de les urbanitzacions Bellamar i Mas Mel. El foc obliga a desallotjar una trentena de veïns i a confinar-ne molts d’altres. Els Bombers alerten de la perillositat de la sequedat dels boscos a ple hivern. Els Agents Rurals apunten que l’origen del foc estaria en una avaria en una línia elèctrica.

28 de maig. El PSC guanya les eleccions a Vilanova i la Geltrú, amb els millors resultats des del 1991. Els socialistes recuperen l’alcaldia perduda el 2011 i l’històric regidor Juan Luis Ruiz s’assegura la majoria absoluta amb un pacte amb ECP. A Vilafranca, el PSC torna a l’alcaldia amb Francisco Romero després de 14 anys de governs liderats pel convergent Pere Regull. Al Vendrell, els socialistes revaliden àmpliament el seu domini, amb Kenneth Martínez al capdavant.

21 de juny. La Policia Nacional deté l’alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, per presumptes irregularitats en l’adjudicació de contractes menors i subvencions a la Taula del Tercer Sector Sitges-Garraf per valor de 600.000 euros. La causa està oberta per prevaricació, malversació i falsedat documental. Suma prop de quinze investigats, entre els quals els regidors Monasterio i Rubí, l’ex alcalde Forns, el secretari municipal i els responsables de l’entitat. Tots els detinguts queden lliures en menys de 24 hores. Sis mesos després, la majoria no han estat citats a declarar.

13 de juliol. Els diputats independents de Junts i membres d’Impulsem el Penedès Marc Castells i Sergi Vallès pacten amb el PSC la formació de govern a la Diputació de Barcelona. Els alcaldes d’Igualada i Torrelles de Foix es desmarquen així de les directrius de Junts, que es negava a donar suport al govern socialista. Els dos vots són decisius per a què la investidura de Lluïs Moret tiri endavant, junt amb el suport d’ECP i TxT. El posicionament de Castells i Vallès aixeca crítiques a les executives territorials. Més endavant, ERC s’incorpora al govern supramunicipal.

19 de juliol. El jutge instructor del cas de la violació a una menor del 2021 al polígon Les Comes d'Igualada processa el detingut per intent d'assassinat i per agressió sexual. El magistrat afirma que l’acusat va seguir la víctima a la sortida de la discoteca amb intenció de violar-la i matar-la. Creu que, si no ho va aconseguir, va ser perquè una persona va trobar la menor poc després dels fets i va avisar els serveis d'emergències.

20 de juliol. L’Ajuntament de Calafell sobrevola el municipi amb drons per detectar si els veïns de cases unifamiliars han omplert les piscines en ple decret de restriccions per la falta d'aigua. Els infractors s’exposen a una multa d’entre 750 i 1.500 euros. Mentrestant, la sequera fa estralls a la vinya. La verema de la DO Penedès comença a mitjans d’agost amb una falta de pluges insòlita que fa caure un 50% la collita habitual.

14 de setembre. Vilanova i la Geltrú és seu de les preliminars de la Copa Amèrica de Vela. La ciutat queda blindada per la competició internacional, amb més de 500 agents dels Mossos d’Esquadra i 300 de la Guàrdia Civil. L’organització i l’Ajuntament estimen rebre 40.000 visitants durant els quatre dies de les proves, fet que encoratja hotels i restaurants. Amb tot, finalment l’activitat econòmica és menor. L’hostaleria critica unes previsions massa agosarades.

18 de setembre. Es desborda la línia de bus exprés Vilafranca – Barcelona. Creix un 30% el nombre d’usuaris per un transvassament de viatgers de Rodalies, que descarten utilitzar el tren per les obres del Corredor del Mediterrani. S’acumulen llargues cues en hora punta i nombrosos passatgers que es queden a terra per falta de places. El Departament de Territori amplia el servei en dues ocasions. Persisteixen les queixes per les deficiències i la Generalitat inicia una auditoria.

20 de setembre. La Guàrdia Civil dona per desarticulat un dels grups criminals més importants en tràfic d’haixix a Catalunya. El cop definitiu a la banda va ser un dispositiu a la cala de Vallcarca de Sitges a finals d’agost, amb la intervenció de 4,5 tones d’haixix i cinc armes llargues preparades per disparar. En diversos operatius des del 2019 fins desarticular el grup, el cos deté 50 persones i intervé 5,7 tones d’haixix, 600.000 euros i cinc armes.

1 de novembre. Els Castellers de Vilafranca tornen a fer història: carreguen el 9 de 9 amb folre, un castell que cap colla havia intentat abans. Els verds coronen la construcció amb una sola enxaneta, fet que n’extrema la dificultat perquè el plantejament inicial d’aquest castell és carregar-lo amb tres enxanetes simultànies. En total es calcula que la construcció pesa més de 12.000 quilos. Per fer-la calen prop de 700 persones.