Un accident múltiple a l'AP-7 a Subirats deixa tres ferits i provoca fins a 20 quilòmetres de congestió

Un accident múltiple a l'AP-7 a Subirats (Alt Penedès) ha deixat tres persones ferides –dues de gravetat- i ha provocat fins a 20 quilòmetres de congestió en sentit Tarragona, segons el Servei Català de Trànsit (SCT). El sinistre s'ha produït poc abans de les 10.00 hores del matí d'aquest diumenge al quilòmetre 186,6 de l'AP-7 quan s'ha produït una col·lisió amb sis vehicles implicats, un dels quals ha bolcat.

Inicialment, els vehicles només han pogut circular pel voral en sentit Tarragona, però s'han anat obrint progressivament els carrils al llarg del matí. A migdia, només quedava un carril tallat a la zona però les retencions arribaven als 19,7 quilòmetres, de Subirats a Castellbisbal. A les 14.20 hores, la circulació s'ha normalitzat.

Trànsit ha recomanat durant aquestes quatre hores vies alternatives com l'A-2, l'N-340 o la C-32 per anar cap a Lleida/Tarragona. Cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat s'han desplaçat al punt de l'accident a Subirats i han treballat en l'excarceració de dos dels ocupants dels vehicles. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha parlat de tres ferits: dos de gravetat traslladats a l'Hospital de Bellvitge i un de lleu, evacuat a l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès.

Complicacions a l'AP-7 al Baix Camp per la retirada de dos camions accidentats

En paral·lel, també ha estat un matí de dissabte força complicat a la mateixa AP-7 entre el Baix Camp i el Baix Ebre per la retirada de dos camions de gran tonatge accidentats: un ahir divendres per la forta ventada i un dijous implicat en l'accident mortal a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. La via s'ha tallat en un tram de 8,3 quilòmetres entre Vandellòs i Mont-roig del Camp i s'han fet desviaments obligatoris per la sortida 38 cap a l'A-7. De retruc, l'N-340 ha acumulat circulació lenta i aturades de fins a 11,5 quilòmetres a la zona, entre l'Ametlla de Mar i l'Hospitalet de l'Infant.