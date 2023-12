La Policia Local de l'Arboç sanciona amb 400 euros un ciutadà per no recollir les defecacions del seu gos

L'Ajuntament de l'Arboç està tramitant un expedient sancionador per l'incompliment de l'ordenança de protecció, control i tinença d'animals que podria comportar una sanció econòmica de fins a 2.400 euros segons els agreujants.

El mes de novembre passat, la Policia local de l'Arboç proposava la sanció a un veí del municipi per dos motius: portar al gos sense lligar i per no recollir els excrements d'aquest. Aquestes sancions estan recollides en l'ordenança de protecció, control i tinença d'animals. Concretament, a l'article 36: En les vies i espais públics del terme municipal, els gossos han d'anar lligats i proveïts de corretja o cadena i collaret i al costat del seu amo o conductor. L'incompliment està tipificat com una infracció lleu comportant una multa de 100 euros fins a 400 euros.

Així mateix, no recollir immediatament les defecacions dels animals de companyia a les vies o espais públics és considerat una infracció greu el que comporta una sanció econòmica de 401 euros fins a 2.000 euros.

En suma, la sanció econòmica rebuda podrà assolir la xifra de 2.400€. Dels quals 400 serien per no portar el gos lligat i 2.000€ per no recollir les defecacions.

Així mateix, l'Ajuntament de l'Arboç i la Policia Local informen que aquest serà un dels eixos d'actuació, per la qual cosa informen a la població que es focalitzaran els esforços per identificar i sancionar aquestes conductes incíviques, així com l'incompliment del que s'estableix en l'ordenança de protecció, control i tinença d'animals.

Pots consultar l'ordenança en la web de l'Ajuntament de l'Arboç: impostos i ordenances/ ordenances reguladores i reglaments.