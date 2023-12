Intervenció d'emergència al Vendrell pel trencament d'un col·lector d'aigües residuals al torrent del Lluc

Encara es treballa per determinar les causes que han provocat el trencament i solucionar el problema.CC Baix Penedès

El trencament del col·lector d’aigües residuals del torrent del Lluc a l’altura del Vendrell ha obligat a fer una actuació d’emergència per aturar la fuita i evitar l’escolament de l'aigua per la llera del barranc.

Tècnics de medi ambient del Consell del Baix Penedès i el personal de l'empresa que explota el servei estan treballant des d'aquest dimecres a la tarda per determinar les causes que han provocat el trencament i solucionar el problema. També estan analitzant l’aigua per descartar cap mena de toxicitat. Des del Consell Comarcal confien a poder reparar la canonada en els pròxims dies.