El Pirineu literari de Palmira Jaquetti
El mes d’agost passat, la catedràtica emèrita del Departament de Filologia Catalana de la universitat Rovira i Virgili de Tarragona, Carme Oriol Carazo, ens va obsequiar amb la publicació del llibre El Pirineu literari de Palmira Jaquetti.
Tal com l’autora ens indica a la introducció, aquest llibre neix amb la voluntat de retre homenatge a la folklorista Palmira Jaquetti i Isant, quan es compleix un segle de la primera missió de Jaquetti, acompanyada de Maria Carbó i Soler, a la recerca de cançons i músiques populars del Pirineu.
Aquesta missió de recerca la van emprendre per encàrrec de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya, sota l’empara de l’Orfeó Català, entre el 9 de juliol i el 3 de setembre de 1925.
Va ser la primera realitzada per dones, va recórrer pobles i parròquies de l’Alt Urgell, Andorra, els dos Pallars i la Vall d’Aran. Van recollir 637 cançons. Jaquetti en transcrivia la música i Carbó n’ anotava la lletra.
Palmira Jaquetti i Isant era l’encarregada d’escriure la memòria, publicada per Massot i Muntaner amb el títol: ‘Memòria de la Missió de recerca de cançons i músiques populars realitzada per Palmira Jaquetti i Maria Carbó a la Seu d’Urgell, Pallars i Aran, del 9 de juliol al 3 de setembre de 1925, per comanda de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya’.
Carme Oriol destaca la qualitat literària i lingüística de la memòria que qualifica de prosa poètica i, per això, el títol amb l’adjectiu ‘literari’.
L’obra, a més de la introducció i la ressenya biogràfica de les dues ‘missioneres’, ens presenta quatre Rutes Literàries: Passejada literària per la Seu d’Urgell, Passejada literària per Andorra la Vella, Passejada literària per Esterri d’Àneu i Passejada literària per Arties.
Totes quatre rutes estan organitzades com una passejada que conjumina paisatge urbà, història, arquitectura, cultura i literatura. Així, a partir d’uns punts emblemàtics de cada localitat (8 en les tres primeres i 7 en l’última) es relaciona el lloc triat amb el fragment de la memòria que hi escau o amb el poema de Palmira Jaquetti que s’hi adiu o amb textos d’autors que fan esment de Palmira Jaquetti.
A Cada punt de la ruta hi ha l’explicació del perquè de la tria, una notícia històricocultural, alguna anècdota i el fragment literari que correspon. Per acabar la passejada trobem la transcripció de la lletra i de la música d’una de les cançons recollides. Sempre se’ns informa de qui va ser el cantaire que va proporcionar la cançó a Palmira Jaquetti.
Realment és un goig, un plaer, passejar-se pels llocs que ens indica Carme Oriol i gaudir alhora de la història, la cultura i la literatura del poble o de la ciutat que hem triat. L’escriptura exquisida de Jaquetti i l’encert de Carme Oriol en proposar-nos aquestes rutes literàries fa que el gaudi es multipliqui exponencialment. Tenim patrimoni monumental i literari junts al nostre abast.
L’experiència que se’ns proposa és endinsar-nos en aquestes passejades, que s’allunyen del turisme buit, superficial, de foto fàcil i, en canvi, proporcionen un coneixement tant del territori com de la seva cultura molt més autèntic.
En un temps en què tot són presses, fruir de les rutes literàries amb tranquil·litat i paciència, amb la voluntat de veure, gaudir i entendre l’entorn sense estridències és una experiència impagable.