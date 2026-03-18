De l’oposició a la dissolució
El PSC d’Altafulla fa temps que deambula sense rumb per la política municipal, en bona part per culpa del seu regidor emèrit, tal com, molt significativament, a ell li agrada presentar-se.
El gran consigliere de la formació socialista, un hooligan desacomplexat d’ERC-EINA (en els plens vitoreja, des de la tribuna del públic, totes les propostes de l’equip de govern), impedeix permanentment que la «seva» edil pugui realitzar les funcions d’oposició que li pertoquen, fins al punt d’haver-la convertit en una regidora díscola que el partit ha hagut de substituir a Altafulla per una comissió gestora. El moment determinant va ser el Ple de Pressupostos 2025, quan va aprovar uns inacceptables comptes municipals desobeint les instruccions de l’estructura del seu partit i en contra de l’opinió de bona part dels afiliats locals.
El Sr. Blanc, no content amb trencar la seva formació i arrossegar la seva regidora fora de la disciplina del partit, aprofita aquesta mateixa tribuna, no només per seguir lloant llastimosament l’alcalde, sinó per acusar JUNTS, una altra vegada, d’haver intentat tirar endavant amb Alternativa Altafulla una moció de censura per substituir l’actual equip de govern. Ja hem repetit fins la sacietat que és mentida, no perquè això fos una indignitat, tal com ell ho considera, sinó perquè l’aritmètica té les seves limitacions i 5+1 no donen mai 7. La moció de censura és una eina legal i legítima per corregir situacions de deriva com la que pateix actualment Altafulla, amb un trànsfuga apuntalant el govern, un alcalde denunciat per suborn als Jutjats del Vendrell, i per malversació de cabals públics a l’Oficina Antifrau de Catalunya. Però 5+1 no donen mai 7.
El Sr. Blanc està entusiasmat amb la carrera política del seu alcalde perquè diu que «entrà al ple d’Altafulla amb 24 anys i ara ja en farà 39». Nosaltres no som partidaris de que la política sigui el refugi de persones amb formació acadèmica bàsica i nul·la experiència en el món laboral, com és el cas del Sr. Molinera, perquè això provoca resistències tòxiques, però entenem que un «emèrit» opini diferent.
L’alcaldable de JUNTS a Altafulla és la Sra. Eva Martínez, però el Sr. Blanc sembla disposar d’altres informacions quan afirma que «JUNTS tindrà com a proper alcaldable l’obstinat promotor intel·lectual...», probablement referint-se a la meva persona. Doncs, bé, que estigui tranquil el socio-einista: qui escriu aquest article és un ferm convençut de la necessitat de la renovació dels càrrecs i no aspira a perpetuar-se en la política. Els anys passen, per molt que alguns il·lustrin els seus articles amb fotografies de quan feien el servei militar, i cal deixar pas a les noves generacions.
Ara que estan de moda els therians, sembla que alguns es volen identificar amb els dinosaures, espècie amb una llarga existència que no va poder evitar, però, la seva extinció.