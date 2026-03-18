Ahura Mazda i Angra Mainyu (Ormuz i Ahriman)
Qui no tingui feina pot dedicar un temps a esbrinar el significat dels noms del titular. En resum, són les divinitats del bé i el mal a les religions derivades del zoroastrisme de fa tres mil·lennis, just on ara i segons ens matxaquen els noticiaris, té lloc una guerra tremenda entre americans i israelians contra iranians. Una guerra, per cert, no declarada i suposadament reorganitzada per alliberar el poble d’Iran d’un règim teocràtic assassí de la seva pròpia gent i protegir-se d’una amenaça nuclear paorosa i cataclísmica.
No sé si estic legitimat per escriure i opinar sobre el conflicte a l’Orient Mitjà, però ho he fet en privat, dins d’un quadern en el que escric a mà sobre la guerra i que no crec que vegi mai la llum impresa. Resulta, però, que algunes situacions reclamen alguna explicació compartida per tal d’ordenar les idees.
Els americans diuen que han destruït totes les instal·lacions ‘militars’ de l’illa de Kharg, al fons del Golf Pèrsic (no entenc l’adjectiu, seria suficient el Golf ‘persa’, però això ens portaria a les profunditats de la nomenclatura toponímica en català, plena d’incongruències sovint manllevades de l’espanyol que en té a grapats. Els dos ‘golfs’ més propers que tenim a Catalunya se’ls assigna la partícula ‘de’ de pertinència, el golf de Lleó o el golf de Sant Jordi, que podrien ser el ‘Golf Lleoní’ i el ‘Golf Jordinià’, oi?). No m’estranyaria que la destrucció d’estructures militars no fos més que un preludi a una ocupació, també ‘militar, por supuesto’ i, amb això, escanyar l’exportació de gairebé tot el petroli iranià.
L’Iran ha decidit, per la seva part, impedir el trànsit de vaixells petroliers per l’estret d’Ormuz, escanyant així el transport de petroli i gas liquat (LNG) de Kuwait i els Emirats costaners del Golf Pèrsic. Així TOT el petroli deixarà de fluir cap als països, sobretot asiàtics, dependents d’aquest petroli.
Amb el que porten gastat en armaments, bombes i pèrdues per la fluctuació dels preus de petroli i gas, hi hauria suficient per a construir instal·lacions productores d’energies renovables, granges d’aerogeneradors i quilòmetres quadrats (al desert que hi fa bon sol) de plantes fotovoltaiques que ferien que el petroli només s’utilitzés per a fer plàstics i reduir la petjada de carboni sota mínims.
Algú dubta que tot aquest embolic de guerra només té a veure amb el petroli i el seu preu, sigui veneçolà, persa o rus? Au, vinga!
Ahura Mazda i Angra Mainyu semblen representar clarament el què és el bé i què és el mal. El petroli, l’or negre, ha estat la font d‘energia barata i de fàcil transport que, amb l’incorporació del motor d’explosió, ha contribuït notablement a l’efecte hivernacle que està causant l’escalfament de l’atmosfera, determinant canvis del clima absolutament incontrolables. La desforestació i la desaparició dels prats de poseidonia als mars no han permès compensar amb l’absorció del carboni de la contaminació, malmetent el cicle de retornar el carboni de la fusta prehistòrica soterrada y transformada en petroli o gas a nova fusta de boscos i altres vegetals. Tot plegat una maledicció zoroastriana que ens pot portar a l’apocalipsi final. Mal rotllo.