Codi ictus al Camp de Tarragona, 24 hores 365 dies l’any
Atendre un ictus és una cursa contrarellotge. Cada minut compta, cada decisió pesa, i cada segon pot marcar la diferència entre recuperar la vida de sempre o conviure amb seqüeles greus. Com a gerent de la Regió Sanitària Camp de Tarragona, sé que darrere d’aquesta urgència hi ha un compromís ferm: garantir que qualsevol persona que pateixi un ictus rebi una atenció immediata, coordinada i de màxima qualitat.
A la nostra regió, aquest compromís ja és una realitat consolidada: el codi ictus està actiu les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any. Això vol dir que, en qualsevol moment, una trucada al 112 posa en marxa un engranatge sanitari que comença al carrer i arriba fins als equips especialitzats de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona. Allí es realitza la neuroimatge urgent, es valora el pacient amb suport de teleictus i s’inicien els tractaments que poden salvar vides —com la trombòlisi intravenosa— amb la màxima rapidesa.
Com a gerent de la Regió Sanitària, des del primer instant de prendre aquesta responsabilitat he estat treballant, amb l’equip de la regió, el Servei Català de la Salut i els centres implicats per avançar en el tractament en aquest territori, per ampliar no només l’horari de tècniques sinó, també, l’estructura tant de professionals com de llits.
Això ha estat així perquè no entenc aquesta responsabilitat sense el compromís amb les persones: ciutadania, usuaris dels sistema de salut i el seu entorn (familiars, amics), i com no, els i les professionals que són un valor fonamental de l’estratègia sanitària del govern.
La trombectomia: essencial, però només quan és segura i indicada
Entre les tècniques disponibles destaca la trombectomia mecànica, un procediment d’alta complexitat que pot revertir els efectes dels ictus més greus. Però no tots els pacients poden ser candidats. Les dades ens indiquen que aproximadament un 15% dels casos activats com a codi ictus compleixen criteris per rebre aquest tractament. És una tècnica estrictament regulada per criteris clínics i radiològics, i això no és una limitació, sinó una garantia.
La seguretat del pacient sempre ha d’estar per damunt de qualsevol altra consideració. I és per això que tota ampliació de cobertura d’aquesta tècnica ha de fer-se amb responsabilitat, assegurant equips formats, experiència suficient i una estructura capaç de respondre amb la màxima precisió.
Ampliem horaris, però ho fem bé: amb seny i pas ferm
Aquest any fem un pas endavant molt rellevant: l’Hospital Universitari Joan XXIII oferirà trombectomia mecànica 12 hores al dia, els 7 dies de la setmana, un increment substancial respecte al model actual. És una millora significativa per al territori, que permetrà resoldre més casos sense necessitat de derivacions.
Però vull ser molt clara: «aquesta ampliació és progressiva perquè així garantim la seguretat i la qualitat assistencial».
No és només una qüestió de disposar de tecnologia, sinó de tenir professionals amb formació acreditada, equips que treballin de manera coordinada i un model organitzatiu sòlid. El pas cap a una cobertura completa 24/7 arribarà, però només quan puguem assegurar que es farà amb els mateixos estàndards d’excel·lència que tenim avui.
Insisteixo, Tarragona té professionals d’alt nivell, ja ho estan demostrant actualment, per poder acceptar el repte d’una unitat amb ampliació de tractaments específics, acompanyada de recursos i del compromís explícit de la sotsdirectora del Servei Català de la Salut i de la pròpia consellera.
Aquest és el compromís que assumim: avançar, però sense posar mai en risc el pacient.
La ciutadania pot estar tranquil·la
Vull tancar aquest article amb un missatge essencial: la ciutadania pot estar tranquil·la. Disposem d’un codi ictus robust, d’un hospital referent que amplia capacitats i d’uns professionals excepcionals. Però hi ha un element que només depèn de qui presencia l’ictus: trucar al 112 tan bon punt apareguin els símptomes.
Una cara que cau, una parla que s’embarbussa, una pèrdua sobtada de força o sensibilitat. Davant del dubte, sempre és millor avisar. El sistema hi és. Els professionals hi són. La tecnologia hi és.
I seguirem avançant perquè, al Camp de Tarragona, ningú no es quedi sense la millor atenció possible quan més la necessita.