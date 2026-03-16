El model de seguretat del Vendrell funciona
El passat mes de desembre saltava la notícia, el Ministerio del Interior publicava les dades de delinqüència de gener-setembre de 2025 i el Vendrell era el municipi de tota España on havia baixat més, un -22%. Acceptant que la situació ideal és que no hi hagin delictes i per tant no faci falta reduir-los, aquestes dades i el resultat final de tot l’any 2025, amb una reducció respecte l’any anterior d’un -19%, mereix una valoració de com treballem al Vendrell.
Després de la pandèmia, que ho va remoure tot, el govern municipal del Vendrell va entendre que calia prioritzar la seguretat. I a partir d’aquesta decisió vam construir el model de seguretat Vendrell, fonamentat en tres pilars i un principi bàsic: més policia local, més col·laboració amb totes les forces i cossos de seguretat del país i una xarxa amplia de videovigilància, i el principi de què la seguretat ha de reforçar la convivència.
Sota aquest principi i els tres pilars descrits, els fets delictius al Vendrell han passat dels 3.996 fets totals del 2023 als 2.939 del 2025, el que representa un descens del -26,5%. Una de les tipologies que experimenta una reducció més significativa i que té un impacte més gran sobre la percepció és la dels delictes contra el patrimoni (furts i robatoris), que passa dels 3.107 casos al 2023 als 2.089 fets al 2025, el que representa un descens del -33%. En aquesta mateixa línia, aquest any 2025, els robatoris amb força han baixat un -14,8%; els robatoris amb violència i/o intimidació s’han reduït en un -23,5%; i els furts s’han reduït també en un -3,5%.
La policia local del Vendrell s’ha incrementat en els últims anys fins a 103 places d’agents, és la tercera més nombrosa de tota la província, perfectament equipats i formats, i que ha millorat l’estructura de caporals i sergents per reforçar les capacitats de planificació i intervenció.
Especialment destacada és la creació de la Unitat de Suport Policial (USP) format per 12 efectius que permet reforçar actuacions, llocs i moments. Igualment, la creació de l’oficina antiocupacions, amb un equip interdepartamental que s’especialitza en resoldre els casos més greus que posen en perill la convivència als barris i que ha evitat a més 160 intents d’ocupacions gràcies a la col·laboració ciutadana, sense descuidar els casos de vulnerabilitat i sense criminalitzar ningú.
Com deia la cançó, «mucha policia» és el hem volgut per als nostres carrers, col·laborant molt estretament amb Mossos d’Esquadra, Policia Nacional i Guàrdia Civil. No diferenciem el color de l’uniforme, totes són policies del país, cadascuna amb les seves competències, però avui és habitual veure a la Guàrdia Civil als mercats ambulants o perseguint el top manta.
Finalment, l’aposta per reforçar el control d’un municipi extens, dispers i turístic amb una xarxa de videovigilància de 45 punts, estratègicament escollits que permetrà a la policia ser més eficients en la distribució d’efectius, i millorar en la prevenció, en la intervenció i en la investigació si cal.
En definitiva, un model pensat per prevenir i perseguir el delicte i el delinqüent, amb tota la contundència, amb l’objectiu de preservar la convivència. Qualsevol altre objectiu, com utilitzar la seguretat per enfrontar o dividir, mai soluciona res, crea nous problemes i amaga incapacitats.