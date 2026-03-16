El foment de la recerca i la innovació interdisciplinàries
La investigació interdisciplinària ha esdevingut imprescindible per donar resposta als problemes complexos que afronta la societat actual. Impulsar aquest tipus de recerca és una de les claus del desenvolupament universitari modern, però requereix una organització acurada i canvis estructurals reals. Fins ara, molts intents de fomentar la interdisciplinarietat han estat superficials i no han abordat de manera decidida les reformes necessàries del model d’universitat.
El foment de la interdisciplinarietat s’aconsegueix creant estructures que incentivin la col·laboració i permetin integrar coneixements de diferents disciplines. Aquesta combinació de perspectives facilita una visió més holística dels problemes i afavoreix la innovació. Per fer-ho possible, cal transformar la cultura acadèmica tradicionalment aïllada en un entorn de recerca col·laboratiu. Això implica promoure canvis en l’estructura, les competències i el dimensionament dels departaments, grups, centres i instituts de recerca.
Actualment, moltes universitats mantenen estructures atomitzades amb poca incidència real en la investigació. És necessari revisar i reordenar els grups de recerca i crear unitats bàsiques orientades a grans àmbits de coneixement. També cal impulsar noves estructures organitzatives basades en projectes interdisciplinaris, amb la flexibilitat necessària per desenvolupar recerca i formació orientades a la resolució de grans reptes científics i socials. Aquestes estructures haurien de ser temporals, adaptables, dirigides per persones amb lideratge investigador i sotmeses a avaluació externa periòdica.
En definitiva, el foment de la recerca interdisciplinària requereix convertir la universitat en un ecosistema de coneixement obert i col·laboratiu, capaç d’afrontar els reptes científics, tecnològics, socials i culturals del segle XXI. Cal implementar polítiques que superin les barreres departamentals, promoguin la integració del coneixement i garanteixin un reconeixement equitatiu de totes les disciplines implicades.
Per assolir aquest objectiu, és necessari crear estructures estables i sostenibles, més enllà de projectes aïllats. S’ha d’avançar cap a l’excel·lència i la diversitat, promovent la interdisciplinarietat científica, humanística, artística, social, de la salut i tecnològica, amb capacitat de generar coneixement rellevant, transversal i transformador.
Tot i la necessitat creixent d’aquest enfocament, el nostre sistema acadèmic encara no s’ha adaptat plenament per afavorir la recerca interdisciplinària. El professorat sovint es veu condicionat pels criteris de promoció i reconeixement individual, fet que dificulta el treball col·laboratiu. Cal impulsar recomanacions i polítiques institucionals que fomentin la comunicació, la cooperació i la inversió en iniciatives interdisciplinàries.
Finalment, cal distingir entre multidisciplinarietat i interdisciplinarietat. La primera implica el treball paral·lel d’experts de diferents àmbits, mentre que la segona suposa una integració i síntesi més profunda dels enfocaments. La clau és crear sinergies que permetin abordar els problemes complexos des d’una perspectiva global i innovadora.
La interdisciplinarietat no és només una opció metodològica, sinó una necessitat estratègica per a la universitat del segle XXI. Assolir-la implica transformar estructures, cultures i sistemes d’avaluació per afavorir la col·laboració, la integració del coneixement i la creació d’espais flexibles orientats als grans reptes socials. Només així es podrà generar una recerca realment rellevant, innovadora i amb impacte transformador.