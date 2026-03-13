Uns pressupostos forts pel Baix Camp i pel Priorat
Els pressupostos presentats pel Govern de la Generalitat són uns pressupostos que pel global de Catalunya representen una aposta clara per reforçar l’estat del benestar i consolidar un model de prosperitat compartida: 49.162 milions d’euros que situen a la ciutadania al centre de l’acció pública, invertint dos de cada tres euros en salut, educació i drets socials. A tall d’exemple, en Salut, aquests pressupostos incrementen en un 20% fins els 13.501 milions d’euros. I a nivell d’inversions, aquests pressupostos preveuen 4.146 milions d’euros en inversions, un 45% més que el 2023.
Com aterrem aquestes grans xifres a les vides quotidianes? I a nivell territorial? Són necessaris aquests pressupostos per Catalunya, el Baix Camp o el Priorat?
En aquest projecte de pressupostos hi ha una inversió prevista directament per al Baix Camp de 69,5 M€, una part molt important dels més de 300 milions d’euros que es destinen al conjunt del Camp de Tarragona, un 172% més que el 2023.
A banda dels 101,2M€ pel Tramcamp, que ha d’acabar cosint part del territori del Baix Camp unint Cambrils i Reus amb Tarragona, Vila-seca, La Canonja i Salou, hi ha inversions molt importants. En educació: l’ampliació de l’Escola Joan Ardèvol en un Institut Escola a Cambrils (5,4 M€), la nova escola de Maspujols (2,9 M€) o el nou Institut de Miami a Mont-roig del Camp (1,2M€). En salut i drets socials, la Residència gent gran Reus del passeig Mata amb quasi 11M€ o els 5,3M€ de la nova unitat d’estudis clínics de l’Hospital St. Joan de Reus.
Pel que fa al Priorat: 10 milions d’euros d’inversions. Sobre infraestructures hidràuliques: 5,4 M€ totals per abordar millores, amb 1,8M€ per la nova captació de regadiu de la Comunitat Gral. de Regants Aigües Riu Montsant; 700.00€ per la remodelació de la Depuradora de Falset o 300.00€ per la renovació dels desguassos de mig fons del pantà de Siurana. En conservació de carreteres al Priorat, 1,3 M€ i en millores de la Cartoixa d’Escaladei, quasi 600.000€.
Amb aquestes dades, hauríem de concloure que sí, que Catalunya necessita pressupostos. Aquestes inversions (algunes històriques) no només re-equilibren anys de desinversions, sinó que són necessàries: per ser més resilients contra la sequera, per millorar la nostra connectivitat, per la nostra sanitat pública o per una millora en les infraestructures educatives, entre d’altres.
En resum: són uns pressupostos forts per Catalunya, i que també faran més forts el Baix Camp, el Priorat i tot el Camp de Tarragona.