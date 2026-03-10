Un any posant ordre, estabilitat i futur a Cambrils
Quan es compleix el primer any d’aquest mandat, crec que és un bon moment per fer una mirada serena sobre el camí recorregut. No tant per recrear-nos en el que ja s’ha fet, sinó per entendre d’on veníem, què hem començat a transformar i cap a on volem portar Cambrils en els propers anys.
El govern que avui liderem —format per NMC, PSC i PP— va assumir la responsabilitat de governar amb un objectiu molt clar: retornar l’ordre, l’estabilitat institucional i el rigor en la gestió municipal. Cambrils necessitava recuperar un govern sòlid, capaç de prendre decisions, desbloquejar expedients encallats i tornar a posar el municipi en marxa. I això és precisament el que hem fet durant aquest primer any.
Una de les proves més evidents d’aquest canvi és l’activitat institucional que s’ha produït. Mai s’havien celebrat tants plens municipals en un sol any, sumant els ordinaris i els extraordinaris. Aquesta intensitat no és casualitat: és la demostració que l’Ajuntament està treballant a un ritme molt alt per desencallar temes històrics que feia massa temps que estaven pendents.
Entre aquests temes hi ha qüestions tan importants com l’organització i la gestió dels treballadors municipals, un àmbit clau per garantir un millor servei a la ciutadania. Estem abordant aquests reptes amb diàleg, amb responsabilitat i amb voluntat de trobar solucions duradores que permetin modernitzar l’administració municipal.
Però mentre resolíem qüestions que arrossegàvem del passat, també hem volgut mirar decididament cap al futur. Cambrils necessita avançar, renovar-se i afrontar projectes que durant massa anys havien quedat ajornats.
En aquest sentit, aquest mandat serà recordat també per la valentia d’afrontar projectes urbanístics que cap govern anterior havia volgut assumir. Parlo, per exemple, de les obres de l’Avinguda Baix Camp i del carrer Orquídies, dues actuacions fonamentals per millorar la mobilitat, ordenar l’espai urbà i dignificar zones importants del nostre municipi.
Al mateix temps, estem treballant intensament per preparar Cambrils per a les oportunitats del futur. Un exemple clar és la feina que estem fent per presentar-nos a la segona convocatòria del Pla de Barris, una eina que pot permetre impulsar una transformació profunda del nucli antic. La nostra voluntat és clara: actualitzar i modernitzar aquesta part històrica de la ciutat, generant una nova centralitat al voltant del Mercat de la Vila i del Celler de Cambrils, dos espais emblemàtics que han de jugar un paper clau en el futur econòmic i social del municipi.
També hem posat el focus en una de les principals preocupacions de moltes famílies: l’accés a l’habitatge. En aquest sentit, l’Ajuntament està impulsant noves promocions d’habitatge de protecció oficial. Una de les més immediates és la que es començarà pròximament al carrer Anoia, destinada especialment a gent jove, amb l’objectiu de facilitar que els joves de Cambrils puguin construir el seu projecte de vida al seu propi municipi.
A tot això s’hi suma la col·laboració constant amb la iniciativa privada per continuar desenvolupant el potencial econòmic de Cambrils. Estem treballant conjuntament per impulsar sectors urbanístics importants com Antigons, el Pinaret o les Comes, projectes que ajudaran a generar activitat econòmica, inversió i oportunitats de futur.
Cambrils és una ciutat amb una gran energia col·lectiva. Té un teixit empresarial dinàmic, un sector turístic consolidat, una activitat cultural viva i una societat civil compromesa. El que necessitava era un govern capaç de posar ordre, prendre decisions i crear les condicions perquè tot aquest potencial pugui desplegar-se plenament.
Aquest primer any ha servit, sobretot, per posar les bases. Bases d’estabilitat institucional, bases de rigor en la gestió i bases de projectes que començaran a transformar el municipi en els propers anys.
Cambrils està en un bon moment. Ho notem en el dinamisme econòmic, en la confiança que genera la ciutat i en les oportunitats que tenim al davant. El nostre compromís és clar: continuar treballant amb responsabilitat, amb ambició i amb estima per Cambrils.
Hem posat els fonaments. Ara és el moment de construir el futur.