Tarragona Ràdio, 40 anys
Va ser el 17 de febrer de 1986, sent alcalde Josep Maria Recasens/PSC (1979-1989) i el seu primer director Francesc Valls Calzada, quan es va iniciar les emissions radiofòniques a la Part Alta de Tarragona i com a emissora municipal Ràdio Fòrum, amb una vocació de servei i per donar cobertura del dia a dia de la ciutat. L’any 1990 es va convertir en Tarragona Ràdio i l’any 2002, la seu de la ràdio es va traslladar a l’avinguda Roma on es van inaugurar els actuals estudis radiofònics, sent Joan Miquel Nadal l’alcalde (1989-2007).
També es cert que des de l’any 1933 la ciutat forma part del mon de la radiodifusió, que és la emissió i transmissió de senyals d’àudio i vídeo a través d’ones hertzianes des de transmissors a receptors (ràdios, televisors) per a consum del públic general. Inclou serveis analògics i digitals, amb cobertura lineal (horaris programats) i es divideix en models públics, privats/comercials o internacionals. La radiodifusió cobreix gran part dels medis de comunicació de masses i s’oposa a la emissió per a audiències reduïdes o difusió selectiva.
Quan va aparèixer la televisió, a la meitat del segle XX, anys 50-60, semblava que la ràdio estava condemnada a la seva mort. La realitat ens demostra que la ràdio està molt viva. Les notícies arriben al moment de produir-se en la ràdio, ja que si no es tracta d’un directe, les imatges televisives s’han de triar i editar. Aquesta és la gran avantatge del periodisme radiofònic respecte al televisiu.
El proppassat divendres 20 de febrer es va celebrar al Teatre Tarragona els quaranta any de l’emissora municipal Tarragona Ràdio. No vaig poder assistir, però ser que va ser una magnífica festa, que va gaudir de moltes sorpreses. Des d’aquí felicito a tot l’equip redactor, tècnic i administratiu, també per descomptat, al consell d’administració de l’empresa municipal, liderada per la consellera Sandra Ramos.
També vull deixar constància de la meva col·laboració, des de l’any 2015 com a ciutadà, en dos programes: 1 La tertúlia política que dirigia Ricard Lahoz i 2. La tertúlia nastiquera dirigida per Jordi Blanch. Vaig estar quatre/cinc anys. Després vaig proposar com a productor el programa ‘La Tarragona modernista’, que he estat realitzant mensualment gairebé durant deu anys, amb invitats de tota mena i sempre amb l’actualitat de totes les activitats culturals vers el patrimoni arquitectònic modernista de Tarragona i tot el nostre territori, amb la col·laboració dels periodistes Núria Cartanyà, Miquel González i Josep Suñé, Ha estat un plaer conviure a l’estudi radiofònic de l’avinguda Roma.
Sols em queda que desitjar llarga vida a Tarragona Ràdio, que porta les notícies a cau d’orella de tothom, amb la seva professionalitat estant al servei de tota la ciutadania, amb la independència del mitjà i el compromís informatiu de primer orde, amb totes les notícies que generen totes les persones i les entitats tarraconenses, que estem configurant l’anomenada àrea metropolitana del Camp de Tarragona.