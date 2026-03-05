Més de 330 milions per al Camp de Tarragona
Sí, sí, heu llegit perfectament. El projecte de pressupostos que ha presentat el Govern de la Generalitat incorpora una inversió territorial superior als 330 milions d’euros per a les comarques del Camp de Tarragona.
Això és molt, és poc? Una dada real ho reflecteix a la perfecció: aquests pressupostos suposen un increment de quasi el 200% en relació als darrers comptes aprovats el 2023. O sigui, un increment realment sense precedent de partides territorials reals i concretes per les nostres comarques. Són uns pressupostos de rècord, així de clar.
Temps hi haurà per anar desgranat aquests propers dies aquest volum ingent de noves inversions però crec que és important remarcar que la gran majoria de recursos es destinen a polítiques de salut, d’educació, habitatge i infraestructures ferroviàries, o sigui el que més demana la nostra ciutadania.
Parlem, per exemple, dels més de 100 milions que rebrà el TramCamp, el tramvia que ens permetrà millorar sensiblement la nostra mobilitat quotidiana. Parlem de quasi 60 milions d’euros per a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona, d’11 milions per a la residència de la gent gran Segle XX de Reus, de la construcció o millora de noves escoles i instituts al Camp de Tarragona, etcètera.
Clar, darrera de les grans xifres de vegades hi ha el perill de què es perdi la dimensió humana a peu carrer, en la vida diària de la gent. Per tant, permeteu-me que sigui claríssima: aquests pressupostos no estan pensats en termes partidistes o de benefici polític del Govern, ni per comoditat ni per tacticisme.
Sabem perfectament que darrera de les xifres hi ha vides concretes. Sabem que hi ha famílies que tenen dificultats per arribar a final de mes, que hi ha joves que tenen les mateixes dificultats per accedir a un habitatge, que hi ha una demanda de més recursos per a la sanitat o l’educació públiques, per posar només uns exemples. Doncs bé, aquests pressupostos estan pensats per millorar la seva situació i les seves vides. Ni més, ni menys.
Mireu, durant bona part de la dècada passada els pressupostos de la Generalitat al Camp de Tarragona es van reduir a menys de 50 milions d’euros l’any... i ara estem parlant de més de 330 milions d’euros. Com diria aquell: no fa falta dir res més.
Tenint en compte el que acabo d’assenyalar seria una irresponsabilitat tombar-los. Una irresponsabilitat insensata que Catalunya no es pot permetre. Ningú que digui que estima Catalunya pot votar en contra dels interessos objectius dels catalans i les catalanes. El país, i sobretot la gent que hi viu, necessita aquests pressupostos com l’aire que respirem.
Tan sols poso damunt la taula una dada: aquests comptes representen un augment dels pressupostos de la Generalitat de més de 9.000 milions d’euros (9.000 milions d’euros!). En resum, algú des del més elemental sentit comú pot pensar en votar en contra d’aquests comptes? No, són els pressupostos més ambiciosos de la nostra història i no ens podem permetre la frivolitat de deixar-los passar.
A la nostra societat hi ha molt de talent. Som un territori de progrés, amb molt de futur i hem de continuar fent tot el que està al nostre abast per seguir desenvolupant el potencial, el capital humà i les capacitats que tenim. Les nostres comarques, certament, amb aquests comptes han sortit de l’oblit institucional i han tornat per quedar-se al mapa de les inversions, tal com ens mereixem.
Ara, efectivament, és l’hora del Camp de Tarragona.