Sexoafectivitat i persones amb discapacitat
Maria és resident de Villablanca des de fa uns anys. Avui està molt feliç perquè ha compartit la primera nit amb la seva parella Ramon. Després d’un festeig llarg, ja fa temps que són una parella estable i havien demanat tenir una habitació per a ells dos. Tot i els nervis i els dubtes, s’han sentit molt acompanyats a l’hora de donar aquest pas en la seva relació, pels consells i la guia del Carles i l’Anna, del Grup de Sexoafectivitat de Villablanca. «Ara ja podem viure com una parella!»
Aquest pot ser un exemple de situacions que s’han produït i es poden produir en un entorn residencial com Villablanca, on atenem i acompanyem persones amb discapacitat intel·lectual i/o problemes de salut mental. L’exemple vol posar el focus en els reptes que des de 2016 treballem com a Grup de Sexoafectivitat entorn la vida sexoafectiva dels residents.
L’atenció i el treball que possibilita que les persones residents de Villablanca puguin gaudir dels seus drets sexoafectius enllaça directament amb el repte i objectiu de l’entitat: facilitar que les persones amb discapacitat intel·lectual puguin desenvolupar-se al màxim en tots els àmbits de la seva vida, també pel que fa a les seves necessitats afectives i sexuals.
Per aconseguir-ho fomentem l’autonomia i l’autodeterminació, i bandegem la infantilització amb què tradicionalment es tracta aquest col·lectiu. Una manera de fer-ho són les assemblees de persones residents, l’espai on ells i elles s’expressen i exposen les seves inquietuds i necessitats, com per exemple el dret a la intimitat.
La nostra feina com a professionals és atendre aquesta demanda i ser capaços d’oferir-los espais i moments d’intimitat on puguin desenvolupar-se, com qualsevol persona. També forma part de la nostra tasca oferir-los totes les eines al nostre abast per a què se sentin acompanyats en l’exercici de la seva autonomia i autodeterminació.
És aquí on el Grup de Sexoafectivitat treballem més, amb formació continuada i amb tallers grupals o, si és necessari, individuals, d’educació sexual i afectiva. Perquè el coneixement i l’educació, adaptada a qualsevol persona, contribueix a la seva autodeterminació i a la seva plena inclusió.
Una altra de les nostres funcions és oferir assessorament i/o seguiment de la parella, o a nivell individual, per facilitar el procés de la relació.
Durant aquests anys de funcionament, els professionals del Grup de Sexoafectivitat, i el conjunt dels professionals de Villablanca, hem après molt de les persones amb discapacitat intel·lectual que atenem. Ens semblava que tot aquest coneixement no es podia quedar només dins les parets de Villablanca i per això, l’any 2023, es va posar en marxa el Servei d’atenció a la salut sexual de les persones amb discapacitat intel·lectual (SASS-DI). El SASS-DI és un pas més per ajudar qualsevol persona amb discapacitat intel·lectual, les seves famílies i professionals a fer possible la plena inclusió d’aquest col·lectiu.
La gran demanda que té el SASS-DI ens ha portat a l’organització del I Congrés Nacional de Sexualitat i Discapacitat Intel·lectual, que tindrà lloc a Reus els dies 5 i 6 de març. Es tracta d’una oportunitat per compartir experiències i aprendre encara més per continuar caminant i avançant junts cap a la plena inclusió, el nostre objecti