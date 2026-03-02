Obrim la Savinosa a la gent
Aquesta és una història que acaba bé. Em refereixo a la Savinosa, sobre la qual planava el risc d’un passeig a primera línia de mar que, gràcies a les mobilitzacions ciutadanes, ha estat revisat a fons per tal d’integrar-lo millor en aquell espai delicat i valuós. El resultat final implica un gir de guió àmpliament anhelat a Tarragona: obrir la finca de la Savinosa per a la gent, l’actuació més important i ambiciosa des que es va tancar el Preventori fa 50 anys.
Volíem salvar la Savinosa d’una urbanització agressiva a primera línia de costa i l’hem salvada. Preservarem la duna de l’Arrabassada, respectarem el roquissar i protegirem la població de limoniumgiberti, una espècie vegetal endèmica i única del nostre litoral. El que fa un parell de mesos era impossible ara serà una realitat. Assumim-ho, de vegades les lluites es guanyen!
Certament, hom pot pensar que una pista de quatre metres continua sent excessiva i que no té res a veure amb un sinuós camí de ronda, cosa amb la qual estic plenament d’acord. Però aquesta ha estat una exigència irrenunciable de qui executa l’obra, l’Estat, que sense compartir-la convido a relativitzar: aquesta amplada era molt més determinant i sensible a primera línia de mar que a l’interior, especialment si s’aprofiten trams de pista ja existents.
De fet, aquest és el punt màgic de la història: en el moment en què la Diputació accedeix a endarrerir el camí cap a les edificacions, està cedint 15.000m2 de finca perquè sigui oberta a tothom, tal com al seu moment reclamava l’amic Sergi de los Ríos. I això és quelcom immens perquè permetrà que, més enllà de transitar aquesta pista, puguem emprendre petites sendes en un entorn amb pals i cordes per a protegir alguns ecosistemes, passejar-hi, seure, badar i gaudir del mar i de la nostrada olor mediterrània de farigola i romaní.
Com que jo m’estimo tot això que caminem i avui escric, vull agrair a totes les ciutadanes i ciutadans que hàgiu mostrat la vostra preocupació fruit d’aquesta estima compartida, a les entitats de Sos Costa i Camp de Tarragona pel vostre admirable compromís a totes les institucions implicades per haver estat capaces de sortir de la zona de confort i esforçar-vos per trobar un acord, amb el paper decisiu dels vostres tècnics.
Com a nou diputat provincial m’he fet un tip de parlar amb molts de vosaltres i també amb la Noemí Llauradó, presidenta de la Diputació de Tarragona. A ella vull agrair-li de manera explícita que hagi escoltat el teixit associatiu i hagi entomat el repte de liderar tot aquest canvi a nivell institucional, cosa que no era gens fàcil. I si el mur se’n va a terra i la Savinosa s’obre a la ciutadania, deurà voler dir que ha sortit bé.
El següent repte és vetllar per tal que els usos que se li donin a la finca equilibrin l’equipament públic i l’espai natural, lliure de temptacions constructives, al servei de tothom, aportant valor afegit i tenint molt en compte el seu context. El punt de trobada entre l’Anella Verda i l’Anella Blava i un dels trams més bonics de tota la costa dels Països Catalans, per orgull de Tarragona i tot el Camp.