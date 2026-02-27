Un any de subdelegada
Aquest mes de febrer de 2026 ha fet un any que soc al capdavant de la subdelegació del Govern a Tarragona i m’agradaria compartir amb les i els lectors d’aquest mitjà unes quantes reflexions al voltant de la meva feina com a subdelegada del Govern a Tarragona. Crec que convindreu amb mi que ha estat un any complicat principalment per les emergències viscudes com la gran apagada elèctrica o les afeccions per fenòmens meteorològics adversos que ens han fet afrontar problemàtiques diverses.
Han estat uns mesos intensos de molta responsabilitat i feina constant, durant els que he pogut comprovat que la cooperació institucional és bàsica en tots els sentits. També he constatat que, per solucionar els problemes, cal escoltar sempre la veu de la ciutadania. En aquest sentit, voldria parlar-vos sobre les que han estat les meves prioritats. Des d’un primer moment vaig considerar necessari i molt enriquidor que conegués la realitat del territori i per això m’he desplaçat a nombrosos municipis de la província, feina que continuaré fent amb el convenciment que és així com es fomenta aquesta col·laboració institucional a la que abans em referia. A totes i cadascuna de les visites fetes fins ara, que no han estat poques, he estat rebuda amb la mà estesa i puc assegurar-vos que les converses mantingudes amb les alcaldesses i alcaldes han permès recuperar, en molts casos, un apropament institucional que ens ha ajudat a cercar les solucions més adients.
Pel que fa a les meves competències, com a representant del Govern de l’Estat, durant aquest temps he viscut situacions que han posat a prova la nostra capacitat de reacció. En tot moment he comptat amb l’ajut del delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto, qui ha mostrat una gran predisposició a oferir-nos un important cop de mà per millorar la realitat de les nostres contrades. Amb ell, així com amb altres representants de l’àmbit estatal i la Generalitat de Catalunya, hem afrontat actuacions per pal·liar problemàtiques com la ferroviària, conseqüent a la manca d’inversió d’anteriors governs, o les afectacions ambientals produïdes pel canvi climàtic al nostre litoral. També vull destacar que agraeixo especialment el treball de totes les direccions provincials de competència estatal que gestionen el que considero una feina imprescindible, ja sigui en matèria d’infraestructures com en política de serveis socials. La seva experiència i capacitat de resolució m’han permès prendre decisions amb el convenciment que han estat les més adequades en tot moment. D’altra banda, i no menys important, valoro l’interès dels col·lectius ciutadans per demanar solucions a les necessitats de totes i tots. Crec que el Govern d’Espanya ha estat en tot moment amatent a les reivindicacions treballant sense treva i afrontant la realitat amb decisió.
Tarragona és una província amb un potencial constant de creixement i són moltes les iniciatives energètiques, industrials o turístiques que ens estan demanant una gestió acurada. Ens cal fer una feina conjunta, en benefici de totes i tots amb una voluntat de treball abnegat que també farem palesa en el proper procés de regularització d’una immigració que és amb nosaltres, disposada a col·laborar per garantir el progrés de tots plegats. Durant aquest any que porto al capdavant d’aquest subdelegació, no han estat poques les reunions amb els diversos sectors així com les visites ministerials que s’han apropat a nosaltres per escoltar-nos. D’aquest manera i cada cop més, considero necessari que ens unim per enfocar els nostres reptes de futur des del consens perquè serà així, amb un sola i ferma veu, com aconseguirem el millor per al conjunt de la ciutadania tarragonina.