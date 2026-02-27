Ambició, Reus, futur: el compromís que assumeixo
He rebut la confiança de la militància d’Esquerra Republicana de Catalunya per ser el candidat a alcalde de Reus a les eleccions municipals de 2027. Ho assumeixo amb orgull, amb responsabilitat i amb la plena consciència del repte que tenim al davant.
Reus és una ciutat amb identitat, amb empenta i amb una clara vocació de capitalitat al sud del país. Liderar aquest projecte no és només una aspiració política; és un compromís amb la ciutat que estimo i amb la seva gent.
Per això lideraré aquesta candidatura amb ambició, i també amb rigor. Hem de tenir ambició per continuar fent avançar Reus per guanyar una alcaldia republicana que consolidi el camí iniciat els darrers anys. Igualment hem de ser rigorosos, perquè governar una ciutat com la nostra exigeix solvència, planificació i estabilitat, trets identitaris del segell que Esquerra ha imprès als governs de Reus.
En els últims mandats, amb el lideratge de Noemí Llauradó i la bona feina feta per les regidores i els regidors, hem demostrat que quan Esquerra hi és, quan governa, Reus avança. Ho hem fet des de la proximitat, des del diàleg i des de la participació. Aquesta manera de fer —oberta, inclusiva, basada en el consens— forma part del nostre ADN. I és la que vull continuar exercint, amb voluntat clara d’alcaldia i amb un equip preparat per afrontar els reptes de futur de la ciutat.
Aquests anys no han estat de paraules, sinó de fets. Des de les diferents regidories del grup municipal d’ERC Reus hem contribuït a transformar la ciutat, amb ambició i mirada de futur, a través de projectes tangibles que milloren la vida de les persones. El Centre Cívic Gregal, el nou Museu d’Art i Història, la transformació del raval de Santa Anna i del carrer Ample, la Ganxeta, els Pressupostos Participatius o Reus Espais Vius en són tan sols alguns. I no ens aturem pas. La futura Escola dels Oficis, l’espai escènic Presó 13 i la nova sala immersiva del Gaudí Centre continuen avançant per esdevenir una realitat. Tots són exemples concrets d’una manera de governar que combina visió estratègica, empenta i capacitat de lideratge.
Hem reforçat la capitalitat cultural i comercial de Reus, hem impulsat nous equipaments, hem modernitzat espais públics i hem dinamitzat l’economia local, sempre amb una idea clara: preparar la ciutat per al futur, i continuar atenent les necessitats quotidianes.
Per tot plegat, el projecte que proposo no és una ruptura, sinó una nova etapa amb un nou lideratge, amb tarannà Recasens. Donarem continuïtat al projecte republicà que dona fruits i encamina la ciutat cap al seu futur; i pensarem, planificarem i durem a terme nous projectes, continuarem desplegant polítiques útils, que reforcin els serveis públics, que generin oportunitats econòmiques i que consolidin Reus com a motor cultural i comercial del Camp.
Vull fer-ho amb el meu propi estil. El tarannà Recasens és diàleg constant, mà estesa i voluntat d’acord. És proximitat real, lideratge proper i capacitat de sumar. És constància. És defensa de la llengua catalana com a element de cohesió social i d’igualtat d’oportunitats. I aquest tarannà no és només una manera de fer política; és una manera d’entendre Reus, i d’estimar-lo, de viure’l.
Reus té futur. Té talent, té energia i té la capacitat de mantenir i potenciar el lideratge al territori. El meu compromís és continuar treballant, amb tot l’equip d’Esquerra Republicana, per consolidar el camí fet fins ara i obrir-ne de nous. Reus ha d’avançar. Estic llest per liderar aquesta nova etapa, perquè vull una batllia republicana per a Reus.