El vapor dels somnis mira al sud de Catalunya: 120 anys de Leitat
El passat 17 de febrer, el Vapor de Prodis de Terrassa va acollir prop de 250 persones per celebrar una xifra rodona: els 120 anys de Leitat. Representants del món científic, empresarial i polític es van reunir per reivindicar el paper de tots els centres tecnològics de Catalunya com a peça clau en l’impuls de la competitivitat industrial i la transformació econòmica del País.
Però sota la superfície de l’efemèride, hi havia una altra història. Una història que ens hauria de fer reflexionar, sobretot aquí al Sud de Catalunya.
Des de Leitat volem compartir aquesta reflexió.
Leitat va néixer el 1906, lligat a la indústria tèxtil. En aquell moment, Terrassa era el que Tarragona és avui: una ciutat industrial que vivia (i moria) per un sol sector.
Quan la globalització va començar a moure peces i el tèxtil va entrar en crisi, molts la van donar per morta... però no.
Els anticossos i l’esperit empresarial havien ja començat a produir els seus efectes: invertir en R+D, en el futur abans de la crisi, per assolir la resiliència.
Van crear Leitat per investigar, innovar, diversificar. No per salvar el tèxtil, sinó per salvar el territori.
I avui, 120 anys després, Leitat és un dels centres tecnològics més avançats d’Europa, amb activitat en salut, biomedicina, economia circular, descarbonització, materials avançats i indústria digital. Però no ens aturem. Volem recuperar aquella forma d’interpretar la nostra funció primària per sumar-nos i trobar formes de col·laborar en tot el País per continuar creixent, amb humilitat, creant noves oportunitats amb una visió articulada i pensada per connectar-nos amb la vocació transformadora de centres d’investigació com l’ICIQ i el Pere Virgili (IISPV), i del coneixement representat per la URV.
Sobretot, sense oblidar que la nostra missió consisteix a estar preparats per escoltar les necessitats de la indústria: la química, l’agro-food, l’automació, el turisme, la logística.
Reconèixer els seus punts forts i projectar-los cap al nou que avança: la digitalització, la IA, els centres de dades, el blockchain, la medicina personalitzada, entre els molts camps on creiem que podem integrar el talent i el territori.
Durant l’acte de celebració, el nostre president, Ramon Pastor, ho va resumir així:
«Aquesta celebració marca l’inici d’un any molt especial per donar visibilitat al llegat de Leitat al llarg de 120 anys, però també al seu futur. Un futur que passa per continuar reforçant el paper dels centres tecnològics com a pont entre el coneixement i la indústria; i avui aquest paper és més necessari que mai per reforçar la competitivitat i transformar el model productiu i social i, amb aquests objectius, el País».
Però el més revelador no va ser només el que es va dir des del centre de l’escenari, sinó qui ho va aplaudir.
El President del Parlament, Josep Rull, va destacar el compromís de Leitat amb la generació de valor competitiu, «d’ajudar les empreses a ser més eficients, innovadores i sostenibles», especialment «en un context cada cop més incert i exigent».
Per a Rull, Leitat és «un exemple paradigmàtic d’institució al servei del progrés econòmic i social del país».
El conseller d’Empresa, Miquel Sàmper, va anar més enllà:
«Quan un centre tecnològic com Leitat transfereix coneixement a les empreses, està connectant ciència i mercat; convertint idees en solucions, és a dir, està transformant tecnologia en oportunitats per a les persones, doncs per a la societat».
Dues institucions. Dos nivells de poder. I una sola veu: la defensa de Leitat i dels centres tecnològics com a eina estratègica de País, que amb el sistema de recerca consolidat català bolcat a produir excel·lència, es veuen capacitats per fer realitat el futur que ens espera.
Personalment, ho vaig deixar clar en un moment del debat on participava també la Directora de projectes d’investigació de l’ICIQ, Laura López subratllant que des de Leitat treballem perquè la innovació sigui aplicable i generi impacte real.
Però això no es pot fer sols. Necessitem una actitud decidida per part del teixit empresarial i de les administracions.
La innovació ja no és una opció, és una obligació per a totes les empreses per poder ser competitives. Les empreses que no incorporin tecnologia, coneixement i estiguin innovant constantment quedaran inevitablement enrere en un entorn cada cop més competitiu i global.
Amb la nostra presència a Tarragona volem demostrar que estem preparats per escoltar, per col·laborar, per construir ponts.
El talent és a tot arreu. El que cal és articular-lo. I en això, Tarragona té molt a dir, i nosaltres, molt a escoltar. I ara és el moment de connectar-ho tot.
Tenim la URV, amb el seu potencial acadèmic. Tenim l’ICIQ, referència internacional en química. Tenim l’Institut Pere Virgili, que connecta recerca i salut. tenim un teixit industrial que és viu, encara que ferit. tenim el Port de Tarragona, que avança sempre per sumar-s’hi, millorant la seva operativa, diversificant-la i fent-la brillar com un dels motors principals de l’ecosistema de la mediterrània en el panorama internacional.
El que ens falta és crear les sinergies que transformin esforços aïllats en una força imparable.
120 anys no són només una xifra. Representen la voluntat de continuar assegurant transformació al servei d’una societat on la innovació deixi de ser una paraula buida i es converteixi en l’eina que faci irresistible el territori.
Es tracta de reconèixer que la suma de la indústria, la universitat (URV), i els centres de recerca com ICIQ i Pere Virgili, pot generar el mateix efecte que Leitat ha contribuït en més d’un segle, a generar al Vallès: resiliència, diversificació, futur.