El monstre silenciós a la feina: com identificar i actuar davant el mobbing
Sembla que avui dia hem decidit que alguns problemes ja són part del passat. Però, mentre ens centrem en nous moviments socials, un monstre silenciós continua devorant professionals a les nostres empreses: l’assetjament laboral o Mobbing.
Què és realment? L’assetjament psicològic a la feina es caracteritza per conductes hostils i humiliants constants cap al treballador. Menysteniments, humiliacions i hostigament que acaben provocant una baixa autoestima i l’aïllament total de la víctima respecte als seus companys.
A les Pimes de la nostra comarca i ciutat —perquè això no només passa a les grans capitals— se segueix normalitzant aquesta pràctica. Sovint, l’assetjador és el mateix propietari amb qui es comparteix el dia a dia. Això genera un dany irreversible en la salut mental: por, indefensió i patologies cròniques que acaben derivant en baixes laborals.
La solitud de la víctima A les empreses petites, la víctima es troba sovint sola i desemparada, ja que no existeixen departaments de Recursos Humans ni comitès d’empresa on acudir. Tot i així, hi ha recursos i organitzacions que ofereixen assessorament legal:
– ANAMIB / ANAI: Webs ofi cials d’ajuda.
– AVALC (Associació de Víctimes d’Assetjament Laboral de Catalunya): Suport especialitzat.
– Telèfons d’ajuda: AMAYA (630 430 502) o FUNACO (659 786 165).
– Inspecció de Treball (ITSS): On es pot presentar una denúncia formal.
– Jutjat Social: Per demandar per danys i demanar l’extinció del contracte amb indemnització.
L’assetjament és una vulneració de la dignitat humana. Construir entorns laborals sans és una obligació de tots. Practicar l’empatia i denunciar els abusos són els pilars per eradicar aquesta xacra.