De la moció a la Diputació
En un any menys un dia, l’alcalde d’Altafulla Jordi Molinera ha passat de superar els tràngols al Ple del poble a incorporar-se al Ple de la Diputació.
Fa un any, la maniobra conspiradora de Junts amb AA abocava a una Altafulla amb pressupostos prorrogats i amb un govern trencat que calia reconstruir amb una nova moció de censura. Un panorama gens falaguer; que no s’esdevingué perquè la regidor del PSC Inma Morales votà a favor dels pressupostos –per lògica de negociació i pacte tan genuïna del socialisme català– i perquè el regidor de Junts Tomàs Serra per ‘l’estabilitat del poble’ es mantingué lleial al pacte de govern amb Eina.
Entre el 22 i el 28 de febrer de l’any passat, a la política local altafullenca, les nombroses converses redreçadores van guanyar les feridores reunions malicioses. Però, naturalment, les actituds / projectes antagòniques es mantenen al Ple. Un Ple amb govern d’Eina amb el tan valent / coherent regidor alliberat de la disciplina Junts; un Junts a pinyó fix contra Eina (ERC); un Junts que tindrà com a proper alcaldable l’obstinat promotor intel·lectual de pactar amb AA per defenestrar Jordi Molinera. Un Ple on el desenllaç tan nefast per als empescats en la maniobra conspiradora, erigia Inma Morales com a regidora amb el vot decisiu; vot decisiu constructiu per tirar endavant propostes del govern de millores i sempre amb l’horitzó d’anar avançant vers la Residència i centre de dia de la gent gran a la Cabana d’Altafulla.
Fa un any, i en el decurs de l’any, Jordi Molinera ha mantingut els equilibris i neutralitzats els embats. Equilibris que cal mantenir negociant contínuament amb el PSC i embats garantits en discutir els punts de l’ordre del dia conflictius i al torn de precs i preguntes. Altafulla està al dia, pet tant demostrem polarització política cronificada. Val a dir, una polarització política plenament asimètrica: l’estil de les actuals oposicions a Altafulla no pot admirar-se com a ben intencionat i amb patriotisme de poble, precisament.
Als equilibris i neutralitzacions reeixides de Jordi Molinera, dins les dinàmiques / dialèctiques del Plens, cal afegir els resultats del seu equip de govern en les licitacions i posteriors realitzacions de les inversions per a la ‘qualitat de poble’; les responsablement aprovades fa un any al Ple de 28 de febrer. A final de mandat, farem balanços d’obres fetes – grups polítics que representen i convilatants que votem. Com reitera la regidora socialista Inma Morales serà un fracàs si la futura Residència no disposa d’un projecte executiu i del solar propietat de l’Ajuntament a final de mandat.
Una de les primeres obres significatives, quan el llavors unit govern Eina + Junts tot just començava, reaccionà a les greus conseqüències de les grans llevantades de novembre de 2023. Recuperaven la part ensorrada del passeig de Botigues de Mar i s’hi construí la magnífica escullera que tan bé ha superat les proves d’estrés dels sovintejats temporals des darrers mesos. Alba Muntades fou la regidora que va assumir i culminar les obres tan transcendentals. En el finançament, la Diputació estigué amatent.
Aquest 27 de febrer, un any menys un dia després que Jordi Molinera se’n sortís de l’emboscada al Ple d’Altafulla, s’incorpora al Ple de la Diputació de Tarragona. Entrà al Ple d’Altafulla amb 24 anys, aquest abril en farà 39, per tant ha passat de ‘novell a experimentat’; amb aquest bagatge espera aportar a la «governança de l’Ajuntament d’Ajuntaments; tot un coixí (de subvencions) que està sempre allà i que molts ajuntaments l’esperen».
Jordi Molinera Poblet, el més jove regidor de govern al seu dia, serà el segon alcalde d’Altafulla diputat provincial. En el primer mandat democràtic s’hi estrenava l’Alcalde Pijuan (Joan Pijuan Ballesté), que aportà 6 regidors a CC-UCD al partit judicial del Vendrell. Eina n’ha sumat 5 els dos darrers mandats. L’Alcalde Pijuan hi entengué el pluralisme polític, la convivència entre un company al Ple de la Diputació del PSUC i ell mateix procedent del Movimiento. Jordi Molinera quallarà la conjunció republicano-socialista garantia de municipalismes / Generalitats / Governs generals de l’Estat d’esquerres, pels ‘proyectos sugestivos de vida en común’ (José Ortega y Gasset).