Murphy es mou en tren pel Penedès
Murphy existeix. I, a més, està abonat a Rodalies i a l’AP7.
Murphy seria la versió moderna de la fatalitat dels grecs —aquella força inevitable que ho engega tot a rodar quan menys convé— o, si es prefereix, una mena de baraka islàmica, però amb mala llet i horaris imprevisibles.
Tot el que pot passar, acabarà passant, diu en Murphy. Sobretot si és dolent. I més si afecta trens, catenàries, talussos o autopistes. Ara bé, Murphy sempre és l’excepció, mai la norma. Un accident és mala sort. Dos, una casualitat. Tres, una setmana dolenta. Però quan la fatalitat es repeteix —i aquí hauriem de fer memòria recent al Penedès— ja no parlem de Murphy, parlem d’un sistema que funciona exactament com ha estat dissenyat. Malament.
De fet, avui en dia, al Penedès, Murphy és quan el tren va puntual o tardes menys de 2hores per anar a Barcelona per l’AP7.
No ens confonguem. No és —o no és només— un problema de gestió, que ho és. Ni tampoc d’inversió, que sempre arriba tard i malament. El problema és més profund i més incòmode: és un problema de disseny de país. De com s’entén el territori. O, més ben dit, de com no s’entén.
Perquè el Penedès ni es veu ni s’entén. No és prou metròpolis per comptar, ni prou rural per fer bonic. És veu com un espai buit entre llocs importants (un buit habitat “només” per mig milió de persones), una mena de passadís funcional on passen coses… autopistes, trens d’alta velocitat, gaseoductes, línies de molt alta tensió…però no passen decisions.
El Penedès és territori on no es garanteix la mobilitat quotidiana digna a qui hi viu.
Per que Murphy sigui, de veritat, l’excepció ens hem de repensar el país; a més de canviar de gestió i invertit el que pertocaria, hem de començar en pensar el Penedès com a territori, com a unitat, com a Vegueria. I trencar les ja absoletes divisions administratives actuals.
Ara se’ns dirà, amb aire greu, que es canviarà la gestió i que arribarà el finançament desitjat, tant de bo. Però no es diu res de canviar la mirada.
I sense aquest canvi de mirada la mobilitat al Penedès no seran tres Àrees de Rodalies si no el desè cercle de l’infern de Dant.
Mentrestant Murphy, pacient, continuarà esperant al final de l’andana. Sap que aquí, al Penedès, més d’hora que tard, se li tornarà a girar feina.