Pas històric a la urbanització El Pinar
L’inici de les obres que han de culminar amb la retirada de les torres d’alta tensió que travessen la urbanització El Pinar i la reconversió de l’avinguda
en un passeig verd, és sens dubte un pas històric. Ho és per l’envergadura del projecte, però també perquè és fruit d’una llarga reivindicació veïnal. Com a tal, exemplifica la complexitat de la tramitació administrativa, sovint massa lenta, i que, en conseqüència, genera incomprensió per part de la ciutadania. D’aquest pas històric, però també n’hem d’extreure conclusions molt positives, que n’hi ha.
D’una banda, la tenacitat, insistència i paciència dels veïns i veïnes de la urbanització, sense les quals aquest projecte no hauria estat possible. Fem un pas històric amb el qual donem resposta a una llarga reivindicació veïnal. I, per tant, és de rebut agraïr la paciència i la lluita de la ciutadania; una lluita compartida per transformar aquesta zona de la ciutat i a la qual acabarem de donar l’empenta definitiva aquest mandat.
D’una altra, la predisposició de les administracions (i en aquest sentit el govern que presideixo en fem bandera) a escoltar a la ciutadania per construir plegats una ciutat en positiu. El programa de proximitat i escolta activa “L’alcaldessa als barris” que hem posat en marxa aquesta setmana
n’és una mostra més.
Una tercera conclusió positiva és la col·laboració institucional. L’actuació és fruit del conveni de col·laboració que vam signar el desembre de 2024 entre els ajuntaments de Reus i Castellvell, i Endesa. Però l’obra no podria ser una realitat sense la participació de la Generalitat. L’actuació té un pressupost de 3,5 milions d’euros, finançat amb una subvenció de 2,4 milions de l’Institut Català d’Energia. El cost restant es reparteix entre els ajuntaments: Reus n’assumeix el 79,5% i Castellvell del Camp el 20,5%. La previsió és que els treballs de retirada de les torres s’acabin el 2027. Durant tot el procés, el subministrament elèctric es mantindrà, és a dir, la línia aèria només es retirarà quan l’alternativa subterrània estigui plenament
operativa.
I, finalment, una darrera conclusió: la necessitat de planificar per avançar sense aturar-nos. Mentre les obres de soterrament de la línia d’alta tensió avancen a bon ritme, des de l’Ajuntament de Reus ja treballem en el projecte de reurbanització de l’espai. Un projecte compartit amb l’Ajuntament de Castellvell, i que ha de transformar l’avinguda de les Torres en un nou passeig verd, amb espais de mobilitat suau i integració paisatgística.
L’avinguda de les Torres lluirà una imatge molt més amable, verda i moderna. I avui és moment de celebrar el pas històric que acabem de fer amb l’inici de les obres. Unes obres fruit de l’escolta activa, de la col·laboració entre institucions, i d’una llarga reivindicació veïnal.