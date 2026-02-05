La Casa de les Ànimes de Tarragona i l’univers Jujol
La Casa de les Ànimes, a la Part Alta de Tarragona, està cridada a convertir-se en l’espai de referència dedicat a Josep Maria Jujol, un dels arquitectes catalans més singulars del modernisme. Tarragoní nascut el 1879 a la plaça de la Mitja Lluna, va deixar una obra singular al Camp de Tarragona, Barcelona i Sant Joan Despí. També cooperà amb l’arquitecte Antoni Gaudí.
El Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) - Tarragona és el propietari de la Casa de les Ànimes, al carrer Arc de Sant Llorenç, a la Part Alta, a tocar de la seu de l’entitat —obra de Rafael Moneo—, de l’església gòtica de Sant Llorenç del gremi medieval de Pagesos —molt vinculat a Jujol i que en conserva peces— i vora la catedral. El nom prové de l’antic registre eclesiàstic de defuncions i enterraments, que es feien fins al segle XIX en el veí fossar vell.
El COAC, dipositari d’un llegat excepcional de Jujol, amb mobiliari, escultures, dibuixos, plànols i documentació tècnica, fins a 22.000 registres, ha projectat la ubicació de l’Arxiu Jujol en la Casa per convertir-la en un centre d’interpretació. Aquesta va ser també la voluntat de la família de l’arquitecte en formalitzar la donació.
Deures pendents del MAMT
Recentment, Diputació i Generalitat han anunciat la futura nova ubicació del Museu d’Art Modern de Tarragona al passeig de Sant Antoni, molt a prop de la Casa de les Ànimes. Aquesta proximitat obre l’oportunitat de crear sinergies perquè el museu actuï com a porta d’entrada a l’univers Jujol, i la Casa esdevingui el centre d’interpretació associat i de referència.
Els arquitectes estan disposats a assumir la redacció del projecte i la direcció de l’obra de la Casa, xifrades en prop de 2 MEUR. Els recursos propis es mouen al voltant dels 600.000€. Per tant, el COAC necessitarà 1,4 MEUR. Per això, des del grup de Junts al Parlament hem demanat a la Generalitat que col·labori econòmicament en aquesta iniciativa. També hem instat el Govern a establir les sinergies necessàries amb el COAC i la Diputació perquè la Casa sigui un espai associat a la futura nova seu del MAMT.
Prou d’invisibilitat
La Casa de les Ànimes pot ser clau per superar la invisibilitat de Jujol que ara li assigna el MAMT, malgrat que la seva obra està profundament lligada al territori camptarragoní, i alhora ocupi una posició central en el nou projecte museogràfic de la nova seu de l’equipament.
Així mateix, la Generalitat ha de promoure, amb el COAC i altres administracions, programes de difusió educativa, cultural i turística sobre la seva figura i obra per posicionar l’Arxiu Jujol i la Casa de les Ànimes, en tant que espai associat al MNAMT, com a recursos centrals en el territori. Cal situar Jujol al pinyol del relat artístic i patrimonial de les nostres comarques, amb programes de difusió educativa, cultural i turística que reforcin el seu llegat i el posicionin com un actiu central del Camp de Tarragona.