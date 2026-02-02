Un Museu renovat, motiu d’orgull per Reus
Hem començat l’any amb tres notícies que ens omplen d’orgull i que demostren que Reus segueix sent referent al país.
L’Institut Roseta Mauri ha estat el primer de Catalunya en reobrir el menjador per l’alumnat en combinació amb activitats educatives i lúdiques a la tarda organitzades per l’Ajuntament de Reus en el marc del Pla Educatiu d’Entorn.
Des que es va implantar la jornada intensiva, a Catalunya l’amplíssima majoria d’instituts de secundaria no disposen de menjador. La Generalitat vol revertir aquesta situació perquè té molts beneficis més enllà de que els i les alumnes d’institut puguin dinar a una hora més raonable i optar a beca menjador.
Ser pioners a Catalunya en aquesta reobertura progressiva ens omple d’orgull i ens compromet a seguir treballant perquè aquesta experiència sigui un èxit i es pugui estendre a més instituts del país. A més és un nou exemple de col·laboració institucional, en aquest cas amb el Departament d’Educació i Formació Professional de la Generalitat i el Consell Comarcal del Baix Camp.
Reus és una ciutat que aposta per l’educació com a eina d’igualtat d’oportunitats i per això també aquesta setmana hem posat la primera pedra de la setena escola bressol municipal de la ciutat: l’EBM L’Ametller, que sumarà 134 places públiques a la xarxa actual i passarà a tenir-ne 628 el curs 2026-2027. La nova escola bressol és una mostra del nostre compromís per garantir una educació de qualitat, des de la primera infància, conscients que és una etapa determinant pel desenvolupament del cervell humà i que, facilitant l’accés a aquesta etapa educativa amb criteris d’equitat i igualtat, contribuïm a la millora social a la nostra ciutat. L’Ametller configurarà una illa educativa complerta de 0 a 18 anys amb l’Escola Eduard Toda i l’Institut Roseta Mauri, generant sinergies entre tot l’alumnat.
Un altra pilar de la nostra ciutat és la cultura. Divendres passat reobríem el Museu de Reus després d’una reforma integral de l’equipament i la seva museografia. Encoratjo als reusencs i reusenques que el redescobreixin. És un museu diferent, modern, més obert i accessible i amb un relat renovat que posa de relleu el paper de Reus en la història recent del país així com el pas d’una societat preindustrial a la segona ciutat de Catalunya, innovadora i referent a l’Estat i a Europa en diferents àmbits. També és una oportunitat per posar en valor els nostres genis i ambaixadors de la ciutat: des de Marià Fortuny a Josep Tapiró, Hortensi Güell o Antoni Gaudí, el nostre fill il·lustre més universal, del qual enguany commemorem el centenari de la seva mort amb un ampli programa d’activitats que presentarem els propers dies i en el qual s’han involucrat diverses entitats de la ciutat.
Doncs bé, al Museu podreu trobar una llegat excepcional del genial arquitecte reusenc. Es tracta de set dibuixos, quatre apunts, una llibreta de notes manuscrita, una fotografia i un carnet d’expositor que set anys després de la seva mort, el seu col·laborador i successor en la direcció de les obres de la Sagrada Família, Domènec Sugrañes, va cedir a la ciutat salvant-los de l’incendi del taller de l’arquitecte reusenc el juliol de 1936.
Com va dir el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, divendres, «un museu com aquest no suposa només un vector de desenvolupament i d’atracció de visites i turisme; aquest museu és també un motiu d’orgull i de reconeixement per a la ciutadania de Reus i del Baix Camp que durant dècades ha alimentat i ha atorgat rellevància a aquest projecte col·lectiu».
Res més. Animo a tothom, reusencs i reusenques, però també als visitants de la nostra ciutat a redescobrir el nostre passat però també el nostre present per projectar-nos i seguir innovant i sent referents en el futur.