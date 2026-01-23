Reus també es cura amb gratitud
Hi ha noms que, sense fer soroll, han canviat la vida de milers de famílies. El del doctor Joan Borràs Balada n’és un. El Servei d’Oncologia de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, que ell va impulsar l’any 1979, és avui un actiu de primer ordre per a la ciutat, el Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre: un servei d’excel·lència, planificat i que ha millorat la qualitat de vida de la ciutadania i ha contribuït, de manera decisiva, a salvar vides i, també, a entendre l’oncologia des de l’acompanyament, la dignitat i el respecte als pacients.
La seva carrera és d’aquelles que expliquen una època i construeixen institucions. Doctor en Medicina i Cirurgia, format com a especialista en Medicina Interna i Oncologia, va assumir responsabilitats clau dins l’hospital (cap de servei i càrrecs de direcció) i va ser professor associat mèdic de la URV durant anys, formant noves generacions de professionals. I més enllà de l’assistència, va fundar la Lliga Contra el Càncer o va impulsar coneixement útil per al país: fundador i director del primer Registre de Càncer de Catalunya de base poblacional, una eina imprescindible per planificar millor, prevenir i avançar en salut pública.
Els reconeixements li han arribat —i són merescuts—. Fa pocs dies, l’Ajuntament li ha atorgat el Premi al Coneixement 2026. També ha rebut distincions com la Medalla Josep Trueta al mèrit sanitari (2023) i altres guardons professionals. Però cal dir-ho amb honestedat: Reus encara no l’ha reconegut a l’alçada real de la seva contribució. Un premi és important, sí, però hi ha figures que mereixen un reconeixement més permanent i institucional, que quedi gravat en la memòria col·lectiva de la ciutat.
Per això, des d’una mirada de ciutat —i també des del compromís d’Esquerra Republicana amb el reconeixement a qui fa avançar el país des del servei públic— considero que Reus hauria d’activar un dels instruments més significatius que té: la distinció com a Fill Adoptiu de Reus. El mateix reglament municipal preveu aquesta distinció per a persones nascudes fora de la ciutat que hagin mantingut una vinculació continuada i una tasca eficaç a favor dels interessos de Reus. Si això no descriu el doctor Joan Borràs, què ho fa?
Reconèixer-lo com a Fill Adoptiu no és només un gest honorífic. És un missatge potent: que Reus sap agrair, que Reus cuida també el seu capital humà, que Reus entén que la salut, la recerca i l’atenció digna són patrimoni de ciutat. I és, sobretot, un acte de justícia.
Perquè hi ha persones que han ajudat Reus a ser millor sense demanar res a canvi. Ara ens toca a nosaltres estar a l’altura.