Reivindiquem l’educació pública: defensem la classe treballadora!
Més recursos! Més salari! Menys burocràcia! Menys ràtios! Dignifiquem la professió! Aquestes són les demandes que des de fa setmanes sonen pels carrers i els centres educatius de la mà de les treballadores de l’educació, donant forma a un crit, clar, contundent, però també esperançador!
La lluita per la dignificació de les condicions de les treballadores de l’educació, és la lluita per la dignificació de l’escola pública. Una lluita que des de CGT reivindiquem com essencial per la defensa de la classe treballadora. Qui cada dia obre les portes de les aules sobresaturades d’alumnes, surfeja entre la burocràcia educativa i atén la diversitat amb un decret d’inclusiva que és fum; sap, que les mancances que esquerden el sistema educatiu públic, afecten directament els drets dels treballadors i treballadores d’aquest país, que veuen vulnerat el dret a una educació pública, de qualitat i en català per als seus fills i filles.
La infradotació econòmica del departament d’educació i concretament de la pública - no és un fet puntual i aïllat, sinó que es deu a una voluntat de la classe política governant - sigui quin sigui els colors a qui es degui la consellera de torn - que sap molt bé el que es fa i a qui es deu: als grans capitals, al mercat neoliberal i aquest sistema capitalista que posa per davant els drets econòmics dels qui sempre en surten benefi ciats en detriment dels pocs drets que es conserven de la socialdemocràcia de l’Europa del s.XX.
Hem comprovat com a cada legislatura, els polítics governants - com titelles de l’Ibex-35 - han aprofitat per debilitar l’escola pública a cop de: Privatitzar l’educació, sobretot la formació professional, reduint les places a la pública per reforçar el sistema privat a on es veuen abocats els alumnes per poder cursar el que desitgen i posant en pràctica “la dual” beneficiant a les empreses que aconsegueixen mà d’obra barata a canvi de pràcticament res. Implantant decrets, com el d’inclusiva, sense un pla econòmic fort que els puguin sustentar, i carregant tota la tasca a les educadores, vetlladores i docents que fan mans i mànigues per aconseguir, sense recursos, una inclusiva real i respectuosa.
Fent tancaments a línies públiques, protegint la xarxa d’escoles concertades, i fent augmentar la segregació escolar, alimentant així, una doble xarxa que fa massa temps que dura i sembla intocable. Deixant abandonats edificis amb perillosos símbols de deteriorament i mòduls caducats instal·lats des de fa més de 10 anys, que generen serioses problemàtiques tant per les treballadores com per l’alumnat. Mantenint decrets que desproveeixen de democràcia als claustres i alimenten la verticalitat. Negant-se a reclassificar les treballadores per la seva feina i funcions. Externalitzant, cada cop més, el servei de lleure educatiu (menjadors, extraescolars, acollida) i cuines escolars, a empreses que precaritzen i degraden a les treballadores. Mantenint els salaris congelats i a la cua de l’estat. Improvisant a cada revolt un currículum sense comptar amb les docents que l’han d’executar.
No hi ha diners, diuen. L’excusa per no dotar econòmicament l’educació pública d’aquest país amb la partida que li pertoca segons la mateixa LEC, el 6% del PIB, no pot seguir sent: l’infrafinançament històric de l’estat espanyol cap a Catalunya, els pressupostos congelats que no permeten cap modificació i partida extra, i la manca de diners de manera generalitzada per invertir al sistema públic. Potser ens pensen beneites, però, la classe treballadora sap perfectament que els diners hi són - oi tant que hi són! - però s’inverteixen en partides pressupostàries que van en la línia contrària de protegir allò públic, allò comú, allò pel que tants obrers i obreres van defensar amb la vida, perquè, nosaltres, poguéssim tenir una educació pública i de qualitat!!
A CGT ho tenim clar, les treballadores de l’educació, serem la resistència i l’embat per defensar el que és nostre, els nostres serveis públics essencials!
No permetrem que desgastin i malmetin més la nostra escola! Una escola inclusiva, transformadora, ecologista i feminista, una escola que vol poder oferir el millor acompanyament al seu alumnat, per poder educar, amb criteri, amb eines i coneixements que permetin forjar a futures persones lliures.
Som la punta de llança, i defensarem la millora de l’escola pública per a tothom, sempre! És la nostra obligació, és la nostra essència, som classe treballadora!
Així doncs, des de CGT, no podem fer altra cosa que apel·lar a la responsabilitat de totes, estendre la lluita i resistir, organitzant-nos des de la base, a cada centre, a cada poble, a cada barri!
El nostre crit, la nostra lluita, és i serà la de totes: reivindiquem l’educació pública, defensem les classes populars