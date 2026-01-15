Via Verda de la Costa Daurada: dos anys perduts i una oportunitat en risc
Diuen que qui espera es desespera, però el pitjor de tot és comprovar la parsimònia de qui et fa perdre el temps.
La Via Verda, que ha d’unir Cambrils amb Mont-roig i l’Hospitalet, és una infraestructura bàsica de mobilitat, de vertebració urbana i de desenvolupament d’un turisme desestacionalitzat, amb consciència ambiental i amb sensibilitat esportiva i cultural.
És una oportunitat extraordinària de crear un corredor verd que transformi un espai degradat i uneixi barris i persones. No podem ni volem deixar-nos-ho perdre. El Govern de l’estat té el projecte redactat i adjudicat i fa quasi 2 anys que estem pendents que els tres ajuntaments es posin d’acord per signar un trist conveni. Hem esperat però ens neguem a desesperar.
Volem la via verda, ja. Que Adif, Diputació i els tres ajuntaments signin ja el conveni pendent. Que s’estableixi un calendari públic i vinculant per a l’inici i execució de les obres. Que la Via Verda es projecti com un eix de mobilitat activa, segur i integrat, amb criteris de qualitat urbana i connectivitat territorial. Que es posi fi a la inacció administrativa que ha deixat un espai estratègic en un estat de degradació indigne.
No volem una nova ruïna com el Teatre Auditori, abandonat durant anys. Ni volem una nova promesa del senyor Klein, com el pavelló, la piscina olímpica o els hams constants amb els que pesca els vots dels ingenus. Tampoc volem que l’antic traçat de la via es converteixi en un nou cau de rates, com els parcs públics, els carrers i els equipaments municipals. No volem que continuï la deixadesa, la brutícia, la degradació i la decadència.
Els veïns i veïnes de Cambrils, Mont-roig i l’Hospitalet necessitem que la Via Verda es faci realitat.
Volem la via verda, ja!