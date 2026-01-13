Cambrils i Europa: 40 anys de progrés compartit
Encetem l’any 2026 commemorant el 40è aniversari de l’entrada d’Espanya a la Unió Europea. Des d’aquell 1 de gener de 1986 ja han passat quatre dècades, un període de temps que ha servit per transformat el nostre país i que, a Cambrils, han tingut un impacte profund, tangible i positiu. Mirar enrere és constatar aquest progrés; mirar endavant, ha de ser reafirmar voluntats i conviccions.
Europa és molt més que una arquitectura institucional. És, sobretot, un projecte de valors. El mite de la deessa Europa simbolitza un llegat humanístic que posa la dignitat de la persona, la llibertat, la solidaritat i la pau al centre de qualsevol estratègia política. Formar part d’aquest espai compartit ens ha donat estabilitat democràtica, seguretat jurídica i confiança econòmica. I ens ha permès créixer amb regles clares i amb un horitzó comú i compartit entre països amb històries i estils de vida molts diferents.
A Cambrils, els fruits d’Europa són visibles. Des de la modernització d’infraestructures fins al suport al teixit productiu, passant per polítiques socials, educatives i mediambientals, els fons europeus han estat una palanca decisiva. Quants cambrilencs i cambrilenques han format part dels programes Erasmus?. I últimament, en els darrers dos anys, els fons Next Generation han impulsat projectes de transició verda, digitalització i millora dels serveis públics, reforçant la competitivitat del conjunt del territori, de cadascun del municipis que el conformem i, conseqüentment, la qualitat de vida. Els mitjans de comunicació n’han recollit exemples concrets: inversions que arriben als barris, suport a l’activitat econòmica i oportunitats per a joves i empreses.
Europa també és moneda compartida. L’euro ens ha aportat estabilitat financera i facilitat en les transaccions, reforçant la confiança dels inversors i del comerç. I és, igualment, llibertat de moviments: viure, treballar, estudiar i viatjar sense fronteres, sense passaport, amb la certesa de pertànyer a un espai de drets compartits.
En aquest punt, seré clar i contundent. Davant les veus —algunes amb responsabilitat política— que qüestionen o fins i tot pretenen erosionar el projecte europeu fins i tot des de dins, convé recordar que la Unió Europea ha demostrat abastament la seva utilitat. Ho ha fet ajudant a reduir les desigualtats entre països amb diferents velocitats de progrés, oferint respostes coordinades a les incerteses del present i construint un marc de creixement i estabilitat que serà clau en el futur. En un món marcat per grans potències com Estats Units, Rússia o Xina, Europa és la millor garantia perquè les nostres ciutats, la nostra economia i, sobretot, la nostra ciutadania estiguin protegides. Amb totes les seves limitacions i amb l’obligació permanent de millorar, el model europeu és avui el que ofereix més drets, més cohesió social i més seguretat a les persones. I això, lluny de ser menor, és absolutament essencial.
El treball dut a terme en aquest primers quaranta anys ens recorden que el progrés no és fruit de l’atzar, sinó de decisions col·lectives. A Cambrils hem sabut aprofitar la nostra quota europea per créixer amb equitat, sostenibilitat i ambició. Avui renovem el compromís amb aquest projecte comú, convençuts que el futur s’escriu cooperant.
Cambrils mira endavant amb confiança: més europeus, més oberts, més forts. El millor de la nostra ciutat està encara és per arribar. I ni podem ni volem fer-ho sols. Com a alcalde de Cambrils, però també com a ciutadà europeu que soc, em sento orgullós de formar part d’un projecte compartit que avui l’integren 27 països, més de 450 milions de ciutadans i ciutadanes, 24 llengües oficials i una riquesa cultural, religiosa i social extraordinària. A Europa convivim, amb llibertat, diverses confessions, tradicions i maneres d’entendre el món, i ho fem des del respecte, els drets i els deures, i la voluntat de construir un futur millor en comú. Aquesta diversitat, lluny de ser una feblesa, és una de les grans fortaleses del projecte europeu: demostra que és possible cooperar, avançar i protegir la ciutadania des de la pluralitat.
Cambrils forma part indestriable d’aquesta Europa que suma, que cuida i que mira endavant. I ho fa amb ambició, amb confiança i amb la convicció que el futur de la nostra ciutat també es construeix, cada dia, des d’Europa.