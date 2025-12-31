Per fi: més futur pel Priorat
El Priorat ha tornat a existir amb la Generalitat de Salvador Illa. A l’agost de 2024 la situació era pessimista: sequera, promeses no complertes, ajuntaments sota mínims, projectes aturats, cap empresa sol·licitant dels Fons de Transició Nuclear, un incendi al Parc Natural de la Serra del Montsant.
Davant d’una situació greu, la posada en marxa d’un Govern compromès amb el Priorat: 29 d’agost de 2024, primera visita de la consellera Paneque i el conseller Ordeig per donar suport als agricultors del Priorat. 20 de setembre de 2024: el president Illa anuncia des de Cabacés ajudes contra la sequera arreu de Catalunya, amb el Priorat entre les comarques que se’n poden beneficiar més. 28 de desembre de 2024: El conseller Dalmau confirma que s’han atorgat un total de 711 subvencions al Priorat contra la sequera amb un import de 1.727.241,48 euros, 118.404 euros a les cooperatives de Cabacés i Marçà-Falset i, per fi, es garanteix el subministrament d’aigua potable a la Vilella Baixa posant fi al repartiment d’aigua en garrafes.
A aquests anuncis cal sumar la connexió amb l’Ebre del Pantà de Guiamets que va permetre regar a partir del 18 de setembre de 2025, mantenir oberta l’Escola de la ZER Montsant, quasi 4 MEUR directes per empreses – en període d’al·legacions - dels Fons de Transició Nuclear (0 euros l’any anterior), quasi 10 MEUR d’inversions de la Generalitat en els propers quatre anys del Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC), que es destinaran a la millora urbanística i dels equipaments municipals (davant els 4.355.120 MEUR pel període 2020-2024) o la connexió del Garrigues Sud amb els regants del Montsant a partir de finals del 2026.
En el darrer any i mig, com a diputat he conegut la realitat de les empreses del Priorat, de pagesos i pageses, de cellers i cooperatives, del sector de l’hosteleria i el turisme, i m’he trobat amb alcaldes i alcaldesses o amb entitats de memòria democràtica. Tenim molt a millorar: la fibra òptica, garantir l’abastament d’aigua, que els ajuntaments puguin tirar endavant amb suficients recursos, o el rellançament econòmic, patrimonial i turístic del Priorat, entre moltes altres qüestions. Queda molt futur per treballar. Ara bé, que en un any tots aquests sectors reconeguin que no se senten abandonats, que el Govern de Salvador Illa ha posat fil a l’agulla en àmbits que havien estat oblidats durant anys, ens indica que la direcció és bona. Queda molt futur per definir, però està clar que el Priorat ha tornat a existir per a la Generalitat.