Sant Salvador, un barri que torna a quedar a l’espera
En els darrers dies hem sabut que s’ha confirmat la incorporació del barri del Port de Tarragona al Pla de Barris i Viles 2025-2029 de la Generalitat de Catalunya. És una bona notícia per als veïns i veïnes de la Part Baixa comptar amb 12,5 M d’€, perquè suposa inversions, millores i oportunitats. Però, al mateix temps, aquesta decisió torna a deixar el barri de Sant Salvador fora de joc. Un cop més.
No és la primera vegada que passa. A Tarragona, la Llei de Barris va arribar primer a Campclar i posteriorment a la Part Alta. Dos barris amb realitats molt diferents, però que van saber aprofitar aquestes convocatòries per transformar espais, rehabilitar habitatges i impulsar projectes socials. Sant Salvador, en canvi, ha anat quedant sempre al marge, esperant el seu torn. Estem parlant de fa més de vint anys.
L’any passat, l’alcalde va anunciar públicament que l’ajuntament comptava amb Sant Salvador per a la pròxima convocatòria. Molts veïns i entitats del barri vam entendre aquell anunci com una porta que finalment s’obria. Hi havia expectatives, esperança i també la sensació que, per fi, es reconeixia una realitat que fa anys que denunciem des de l’entitat veïnal i del veïnat que hi viu. Però la decisió final ha estat una altra: el candidat fou el barri del Port, i Sant Salvador haurà d’esperar una vegada més.
Aquesta situació genera molta incertesa. No sabem què passarà a mitjà termini, ni si les promeses d’avui es mantindran demà, especialment en un context polític canviant, amb vaivens constants. L’experiència ens ha ensenyat que esperar pot significar, massa sovint, quedar-se enrere.
És cert que per poder optar a la Llei de Barris cal tenir elaborat un pla estratègic. I també s’ha de dir que l’Ajuntament ha previst una partida de 100.000 euros en el pressupost de 2026 per redactar-lo. És un pas necessari, però insuficient si no va acompanyat d’un compromís ferm i clar amb el barri.
La informació coneguda sobre la realitat de vulnerabilitat social i econòmica del barri no parteix de zero. Segons els darrers informes de l’IMSST, és un dels barris amb més necessitats de rehabilitació, adequació dels espais públics i de treball sociocomunitari. La situació de les zones d’interblocs, el deteriorament d’algunes zones comunes, la manca d’inversions sostingudes i la necessitat de polítiques de treball amb les comunitats són evidents. També ho són les demandes en matèria de mediació, resolució de conflictes, seguretat i mobilitat.
Sant Salvador no demana privilegis, demana justícia. Exigeix que les paraules es converteixin en fets. Necessita no haver de viure sempre amb la sensació que “encara no toca”, mentre el pas del temps agreuja problemes que podrien tenir solució si hi hagués una veritable i sincera voluntat política.
El nostre barri és viu, té xarxa associativa, té veïns compromesos i té ganes de futur. El que necessita és que les administracions deixin de mirar-lo com una promesa pendent i el tractin com el que és: una prioritat.
Esperem que aquesta nova espera no sigui una oportunitat perduda més. Però també diem clarament que Sant Salvador no pot continuar eternament a la cua. El barri mereix ser escoltat, atès i, sobretot, respectat.