Un pressupost per millorar la vida dels reusencs i reusenques
Acabem l’any amb els deures fets. Vam ser dels primers ajuntaments del nostre entorn i de Catalunya en portar a plenari les ordenances fiscals, el pressupost i pla d’inversions per a 2026. I ahir els aprovàvem definitivament juntament amb el Pla de Subvencions pel proper any.
Són les eines més importants d’un govern municipal per marcar les seves prioritats i les hem aprofitat al màxim per reflectir aquestes prioritats que són molt clares: reduir les desigualtats socials, millorar la via pública, apostar per l’habitatge assequible, reforçar la seguretat ciutadana, fomentar l’activitat econòmica i la creació de llocs de treball i tenir una ciutat més verda i sostenible.
No m’allargaré però sí posaré alguns exemples de com hem volgut reflectir el nostre model de ciutat als pressupostos, les ordenances, les inversions i les subvencions el nostre model de ciutat.
Via Pública continua sent l’àrea amb major pressupost: 24,8 milions d’euros, 401.000 euros més que aquest 2025 fruit de l’escolta activa d’aquest govern i del nostre compromís per tenir un espai públic de qualitat, un Reus 10 i per millorar la vida dels reusencs i reusenques.
Drets Socials és la segona partida més important dels comptes per a l’any vinent. Més de 17 milions d’euros per no deixar ningú enrere i que tothom tingui les mateixes oportunitats.
Una altra prioritat de l’equip de govern que encapçalo és la millora de la seguretat ciutadana. Prova d’això és que en el pressupost de 2026 és l’àrea que més creix en termes absoluts 1,1 milions d’euros més fins a 17,2 milions en total que es destinaran principalment a donar compliment al compromís assolit amb els representants sindicals de la Guàrdia Urbana per disposar de 182 efectius de policia local l’any vinent –avançant la xifra compromesa inicialment pel 2027–, a més de la licitació de la nova app de seguretat ciutadana compartida amb Cambrils, El Catllar, La Canonja, Constantí, Mont-roig del Camp i Tarragona i les noves càmeres de videovigilància a diferents punts de la ciutat per millorar la percepció de seguretat entre la ciutadania.
En matèria d’habitatge són moltes les línies de treball per a 2026. En citaré algunes. Volem que es construeixi habitatge assequible i per això hem ampliat el termini de les bonificacions per a nou habitatge assequible de a 10 a 15 anys. Som una de les poques ciutats que aposta per aquesta política d’incentiu. Ens caracteritza i volem reforçar-la. L’any vinent podrem adjudicar ja els prop de 200 pisos de lloguer assequible que estem impulsant a Mas Iglesias i al Complex Riera i destinarem 150.000 eruos a la compra de nous habitatges per la via del tanteig i retracte i a la rehabilitació i millora del parc públic d’habitatge.
Volem crear ocupació estable i de qualitat, per això hem creat noves bonificacions per empreses que s’implantin al Tecnoparc de sectors considerats estratègics per al desenvolupament de la ciutat com l’agroalimentari, les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), la sostenibilitat, la salut, així com indústries amb dissenys propis o que reforcin la base tecnològica i innovadora de la ciutat.
Pensant en un altre sector tradicional i identitari de la nostra ciutat el 2026 estrenarem una línia de subvencions per reduir l’afectació que obres de transformació urbana que durem a terme com al Doctor Ferran o l’Eix Astorga puguin comportar en les botigues dels vials afectats.
La nostra aposta per tenir una ciutat verda i sostenible és inequívoca des de l’inici del mandat. Un eix del nostre Pla d’Acció Municipal té accions destinades a aconseguir una ciutat més resilient i saludable. Aquests dies culminen les obres del RENATUReus, finançades amb fons NextGeneration, amb actuacions a places, carrers i escoles de la nostra ciutat per guanyar espais verds, vegetació i tenir refugis climàtics. Una política que tindrà continuïtat amb el Pla Reus Respira. I les nostres ordenances fiscals porten ja dos exercicis amb una clara orientació cap al medi ambient, el reciclatge amb bonificacions per aportacions a la deixalleria i l’estalvi en el consum d’aigua amb trams nous per consums abusius. Enguany a més, hem modificat la taxa que afecta a més ciutadans, la de la recollida de la brossa amb criteris de proporcionalitat i justícia social i al 75% de les llars els baixarà el rebut.
En definitiva, estem davant d’un pressupost que congela els impostos municipals i segueix reduint el deute, uns comptes pensats per millorar el dia a dia dels reusencs i reusenques, amb gran sensibilitat social cap als col·lectius més desfavorits però també amb la mirada llarga per transformar la ciutat.