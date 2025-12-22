Una aposta pels barris, per la cohesió i la igualtat
Encarem 2026 amb una notícia que és la cirereta del pastís d’un any ple de fites històriques per a la ciutat de Reus. Em refereixo a la resolució de la primera convocatòria del Pla de Barris i Viles 2025-2029. El president de la Generalitat, Salvador Illa, desvetllava divendres que Reus és una de les 20 ciutats que rebran 233 milions de la Generalitat de Catalunya per promoure la regeneració urbana i social en barris amb vulnerabilitats acumulades. En el cas de Reus Generalitat i Ajuntament invertirem 25 de milions d’euros en els barris del sud: Carrilet, Fortuny, Juroca, Parcelas Casas i Montserrat. Una injecció de recursos però també esperança per aquests barris amb els quals teníem un deute històric ja que majoritàriament són barris d’autoconstrucció, amb edificacions de fa més de 60 anys quan no es tenien en compte els criteris d’eficiència energètica, accessibilitat, espais comuns, equipaments i serveis d’avui en dia.
Els 25 milions d’euros que invertirem serviran per millorar substancialment el dia a dia dels seus veïns i veïnes. Un dels projectes més destacats és la transformació del carrer Astorga en un Eix cívic del segle XXI, amb més verd, més mobiliari urbà i més enllumenat públic i que connecti millor els barris del sud amb el centre. També és de subratllar l’actuació al voltant del Mercat del Carrilet, que es reformarà i tindrà també nous usos, la transformació del carrer Escultor Rocamora i la perllongació del parc de Mas Iglesias. Altres fites seran la nova escola bressol municipal L’Ametller o la renaturalització del pati de l’Escola Eduard Toda.
Aquest Pla no és només urbanístic. És, sobretot, una eina de justícia social, de redistribució i de cohesió. Amb intervencions que aniran des de la rehabilitació d’espais públics i equipaments fins a la promoció de l’habitatge, la transició ecològica i els programes d’acció comunitària, el Pla de Barris vol garantir que tothom, visqui on visqui, tingui dret a viure amb dignitat, amb serveis públics de qualitat i amb oportunitats de futur.
El projecte és hereu de l’experiència positiva de la primera Llei de Barris de l’any 2004.
No estem intervenint només al sud. Aquest mandat hem desbloquejat la transformació pendent del Barri del Carme que passa per la construcció de 38 habitatges assequibles, un Centre d’Atenció Primària (CAP), un aparcament municipal soterrat amb 100 places d’aparcament i la urbanització dels espais públics.
Fa pocs dies signàvem el protocol amb ADIF que permetrà que part de la platja de vies al nord ara en desús retorni a la ciutat. Al gener començarà el reivindicat soterrament de les línies elèctriques del Pinar. També estem actuant al carrer Doctor Ferran i a l’escola General Prim i l’any vinent dins del Pla d’Inversions hi ha una partida per començar a estudiar la reforma del carrer Mare Molas.
Estem transformant la ciutat a través dels barris perquè hem posat els barris i les persones al centre de les polítiques municipals.