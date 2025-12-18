Viñuales i el seu equip de govern
L’alcalde socialista Rubén Viñuales, en el càrrec des de juny de 2023, ha assolit en gairebé 1.000 dies el que mai van aconseguir ni Josep Félix Ballesteros (OSC) en 12 anys, ni Pau Ricomà (ERC) en quatre. Disposar de tres pressupostos consecutius en vigor en ‘temps i forma’ a l’1 de gener. Malgrat que el PSC està en minoria en el Saló de Plens, per tercera vegada amb 16 vots aprova els pressupostos de 2025, que al capdavall és la llei més important en qualsevol govern, sigui municipal, autonòmic o estatal. Els anys 2001, 2002 i 2003 també es van aprovar els pressupostos amb governs de CiU + PP. Ara ha estat la suma de nou regidors del PSC, més Junts/2, ECP/2, no adscrits/2 i Elvira Vidal. El pressupost ascendeix fins als 218,5 milions d’euros, que suposa un increment del 3,35% respecte als actuals. També està prevista una pujada del 2,6% en la partida de despesa corrent, amb un augment notable en el capítol de personal.
Els crèdits per al Mercat Central i l’aparcament intel·ligent Jaume I, que ha resultat molt babau, ‘es mengen’ 2,4 milions el 2026. És una realitat que el desastre del no-parking Jaume I i l’aposta de fa dues dècades per la remodelació integral del Mercat Central seguiran llastrant de manera important les arques municipals el 2026. L’Ajuntament tancarà el 2025 amb un deute viu que suma 26,2 milions per aquestes dues obres. Recordem que les obres del Mercat van durar uns deu anys, entre el trasllat dels paradistes a la carpa provisional el 2007, l’acte de la primera pedra el març de 2011 i la inauguració del nou edifici el mes de març de 2017.
La reforma del mercat era més que necessària i ha suposat una gran inversió a canvi d’una instal·lació de referència que ha dinamitzat econòmicament el seu entorn. En canvi, l’aparcament mai ha funcionat, va ser un desastre constructiu, que va provocar una querella per malversació i prevaricació. Aquesta via penal va quedar en no-res l’any 2023, quan el jutge així ho va decidir. D’un pressupost inicial de 3,9 milions s’ha passat a un deute de més de 30 milions.
Ara el Jutjat de Primera Instància 15 de Madrid dóna la raó a l’Empresa Municipal de Transports/EMT, en la demanda que la societat municipal va presentar contra CA Metropolitan, la financera de la maquinària de l’aparcament de la Part Alta. La magistrada Vilma del Castillo ha resolt que la financera tindrà que tornar al consistori «la totalitat de les quotes de rènting, incloses les quantitats satisfetes a la Seguretat Social i a l’Agència Tributària». És a dir, la ciutat pot recuperar 11 milions d’euros.
Viñuales ha manifestat que «era una sentència molt esperada. El Jaume I és un gran horror per a la ciutat. Ara, es fa justícia per tancar un gran punt negre de la nostra història». Jordi Fortuny, president de l’EMT entre 2019-2023, va ser l’impulsor polític de l’exitosa demanda, i diu que «es van posar en ordre totes les factures i va suposar un treball de mesos d’investigació, ja que la manca de control en aquella època era evident. Si no ha prosperat la via penal, almenys s’ha aconseguit que ho faci la mercantil».
En resum, el fet que el govern municipal liderat per Viñuales hagi aprovat per majoria els tres darrers pressupostos, té molt de mèrit i més tenint en compte que sols són nou regidors socialistes els que conformen l’equip de govern. Han sigut capaços de gestionar, acordar, negociar, i consensuar amb Junts, En Comú Podem i tres regidors, per obtenir la majoria absoluta pressupostària: 16 vots. Tot un èxit. Felicitats.