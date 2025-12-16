Canvi climàtic: una emergència que ens interpel·la a tots
Grup Tertulians per Tarragona
Per fi reconeixem la magnitud del problema: el planeta truca a la porta i ja no podem fer veure que no sentim el timbre.
El passat 27 de novembre de 2025, el Central Hall de Londres va acollir la jornada National Energy Briefing, una trobada clau per entendre fins a quin punt la crisi climàtica ja és una emergència global. Deu experts britànics, procedents de diferents disciplines, van posar xifres i arguments a una realitat incontestable davant 150 parlamentaris del Regne Unit.
Les seves conclusions no deixen marge a la indiferència.
No hi ha “Planeta B”: la Terra és la nostra única casa. Els nivells naturals de diòxid de carboni, històricament entre 250 i 300 ppm, s’han disparat fins als 424 ppm, un augment exponencial sobretot en els darrers cinquanta anys. Superar els 2?°C de temperatura global significa entrar en una espiral d’inestabilitat ecològica i social que pot desembocar en un col·lapse de sistemes sencers.
El Regne Unit ja n’ha experimentat els efectes: la pluja s’ha intensificat un 10%, i aquest mateix estiu el termòmetre va arribar als 40?°C, amb conseqüències greus per als cultius. Som a un punt d’inflexió —com una cadira que s’inclina lentament fins que cau— més proper del que imaginem. El canvi és més ràpid del que preveien totes les projeccions científiques.
Davant aquesta realitat, s’imposa una gran transformació. El canvi climàtic altera les inversions, la seguretat alimentària i la salut pública, amb risc de noves pandèmies i emergències sanitàries. Fins i tot la geopolítica canvia: el desgel accelerat de l’Àrtic i la possible alteració de la corrent del Golf (AMOC) poden transformar radicalment el clima del nord-oest europeu.
Tanmateix, no tot són males notícies. Els costos de les energies renovables s’han reduït més d’un 50% en cinc anys. El sol i el vent, fonts inesgotables i gratuïtes, ens ofereixen una via real cap a la independència energètica i la sostenibilitat. Un vehicle elèctric aprofita fins a un 66% de l’energia que consumeix, mentre que un cotxe de gasolina amb prou feines arriba al 25%. Les solucions tècniques existeixen; falta la voluntat política i cívica d’aplicar-les amb urgència.
Per això, cal una gran crida als mitjans de comunicació i a cada ciutadà: informar, conscienciar i actuar. La crisi que afrontem és profunda i no admet més dilacions.
Ja no és temps de debat, sinó d’acció.
La humanitat ha deixat de ser segura fins i tot al seu propi planeta.